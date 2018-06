Heute in Wien: 9.6.2018

Tagestipps 9 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wer es am Wochenende vor 10:00 Uhr aus dem Bett schafft, verdient nicht nur größten Respekt, sondern kann seinen Tag mit einem reichhaltigen Frühstück starten. Doch auch die Spätaufsteher sollten sich das großartige Tagesprogramm nicht entgehen lassen!

Essen bis zum Umfallen

Das ausgiebige Buffet im Caffè Latte lässt das Brunch-Herz höher schlagen. Von der klassischen Wiener Marmeladensemmel, über orientalische Mezze, bis hin zu Beef Tartar – hier bleiben keine Wünsche offen!

Caffè Latte

Wo Caffè Latte, Neubaugasse 39, 1070 Wien

Wann 10:30 – 15:00 Uhr

Groß und klein

Die Geschäftsräumlichkeiten sind klein, das Sortiment hingegen sehr groß. Um Platz für Neues zu schaffen, findet darum im Innenhof des skandinavischen Shops ein üppiger Abverkauf statt. Zu erstehen sind Großmöbel und Kleinwaren, sowie große Marken zu kleinen Preisen.

Lagerabverkauf / Skandinavisches Design stark reduziert

Wo Nanna, Barnabitengasse 8, 1060 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Fest der Farben

Sommerfeste sind der beste Grund, um Orte zu besuchen, an denen man sonst nicht oft vorbeikommt! Am bunten Meidlinger Markt geht heute die Post ab und zwar mit Meidlinger Künstlern, einem großem buntem Kinderprogramm samt Hüpfburg, kulinarischen Köstlichkeiten und viel Livemusik.

Sommerfest am Meidlinger Markt

Wo Meidlinger Markt, 1120 Wien

Wann 12:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Raus auf die Straße!

Momentan jagt ein Gassenfest das nächste und jedes Grätzl hat seinen ganz eigenen Charme. Das Theobald Gassen Fest ist jedes Jahr ein voller Erfolg: zwischen kühlen Drinks und live Musik bleibt gerade noch so Zeit, das Einkaufsangebot zu nutzen und sich die Haare auf der Straße schneiden zu lassen!

Theobald-Gassen-Fest

Wo Theobaldgasse, 1060 Wien

Wann 13:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

SkateZar presents

Skateboarder Community, unite! Beim Skateboarding Contest von SkateZar können sich Skater in drei Kategorien beweisen: Normaler Skate Contest, Best Trick (5er Stiegen) und Gangster steez challenge. Zu gewinnen gibt es nicht nur Geld und Sachpreise, sondern auch die Freundschaft gleichgesinnter Sportler.

Skatecontest im Donaupark

Wo Am Donaupark, 1220 Wien

Wann 13:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

It’s all about accessebility

So aufgeschlossen, wie die queere Community selbst, ist auch die Türpolitik der Villa: Komm, teile, sei ein Teil davon – Zugang für alle! Seit dem Umbau ist das bunte Haus an der Linken Wienzeile nämlich barrierefrei. Bei der bloc Party erwartet uns schmackhaftes Essen, ein Infotisch zur Zugänglichkeit, eine Kunst Auktion, ein Bühnenprogramm und verschiedene Performances, Musik, eine Kinderecke und – wie erwähnt – rohlstuhlzugängliche Toiletten.

<bloc party >Räume für alle, sonst gibt’s Krawalle!

Wo Türkis Rosa Lila Villa, Linke Wienzeile 102, 1060 Wien

Wann 14:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Jackpot!

Von Kleider- oder Möbeltauschbörsen haben wir bereits oft gehört. Dass das gleiche Konzept auch für Pflanzen existiert, weiß jedoch kaum jemand! Die Pflanzentauschbörse findet im Zuge des Nachbarschaftsfest im Nibelungenviertel statt. Hier wird getauscht, was das Zeug hält – aus Pflanzenliebe und Prinzip!

Checkpot’s Pflanzentauschbörse 2018

Wo Kriemhildplatz, 1150 Wien

Wann 15:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

A(f)phrodisia(kum)

Das Tanzbein fängt ungeduldig an zu zucken, wenn die Rede davon ist, heute in die AU zu Afrodisia zu gehen. Drum‘ zieht es uns in den 16. Bezirk, um zu den Afrobeats der DJs Mark Oni und MP Flapp die Hüften zu schwingen.

Afrodisia #34 – Afrobeat! Afrofunk! Afrodisco!

Wo AU, Brunnengasse 76, 1160 Wien

Wann 22:00 – 04:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

STADTBEKANNT

