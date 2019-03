Heute in Wien: 9.3.2019

Tagestipps für Wien

Guten Morgen, wir starten heute erfrischt und entspannt in das Wochenende. Nach dem Brunch und dem Bummeln und sind alle Sorgen der vergangen Woche wie weggeblasen.

Drechsler am Morgen

Heute geht’s zum Frühstück ins Drechsler auf einen French Toast. Oder ein Feta Omelett. Vielleicht aber auch Eggs Benedict. Diese Entscheidung bleibt euch überlassen, leicht wird sie nicht.

Drechsler

Wo Linke Wienzeile 22, 1060 Wien

Wann 08:00 – 24:00 Uhr

Zahlen pro Kilo

Heute wird geshoppt bis uns das Geld ausgeht oder bis wir unsere Einkäufe nicht mehr tragen können. Der große Vintage Kilo Sale ist zurück!

Vintage Kilo Sale • Vienna • VinoKilo

Wo Nordbahnhalle, Leystraße 157, 1020 Wien

Wann 9:00 – 18:00 Uhr

Im Mondschein

Den Mondscheinbazar kenn man, den Mondscheinbazar mag man. Bereits zum 26. Mal kommen wir zusammen, um zu bummeln, vor Food Trucks zu essen und uns auf die Bühnenshows zu freuen.

Mondscheinbazar Wien #26

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

Tauschparty

Gib‘ mir deins, dann geb‘ ich dir meins. Bei der Tauschparty von Greenpeace kann alles, von Büchern bis zu Pflanzen, getauscht werden.

Tauschparty – Greenpeace Team Wien

Wo Greenpeace Team Wien, Fernkorngasse 10, 1100 Wien

Wann 11:00 – 17:00 Uhr

Essen wie die Filipinos

Wir lassen uns heute nach Südostasien entführen, mit traditionellen Speisen und live Performances von Musikern und Tänzern.

Filipino Food Festival

Wo Kürschnergasse 2, 1210 Wien

Wann 11:00 Uhr

Hommage an Oma

Wir sind bereit für die Großaufnahme, wenn wir uns heute heute im Stile der 1910er, 1920er Jahre ablichten lassen.

Vintage Portrait Event

Wo Fine-Art Photography Vienna – Dr Colin Vickers, Richtergasse 1A, 1070 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Es ist kompliziert

Was kommt zuerst in die Schüssel: die Milch oder die Cornflakes? Eine existenzielle Frage, die in diesem Theaterstück den Stein ins Rollen bringt.

Kornflakes Komplex

Wo Kunsttankstelle Ottakring, Grundsteingasse 45-47, 1160 Wien

Wann 10:00 – 13:00 Uhr

Falsch im Theater

Frederic Lion bringt das Stück über Exil und Vertreibung nach dem zweiten Weltkrieg in österreichischer Erstaufführung auf die Bühne.

Falsch / René Kalisky

Wo Theater Nestroyhof Hamakom, Nestroyplatz 1, 1020 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr

Dance until you drop

Max Benke und Lux Lottersberger geben uns heute einen Einblick in ihre breite Vinylsammlung, während wir genüsslich zuhören und unsere Tacos essen.

Flavoured Vinyl version VI. w/ Max & Lex

Wo El Feo, Breitenfelder Gasse 22, 1080 Wien

Wann 17:00 – 1:00 Uhr