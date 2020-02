Heute in Wien: 9.2.2020

Tagestipps für Wien

Oscarverleihung, Monty Python, Picknick mit fremden Freunden oder ein Hauch von Beethoven. Es ist Sonntag und wir begehen den Tag mit größter Entspannung.



All you need is Steak

In uriger Atmosphäre genießt man hier Burger, Pasta, Seafood und Steaks. Vor allem letztere präsentieren sich von ihrer besten Seite: saftig, groß und perfekt gebraten!

Frank’s

Wo Laurenzerberg 2, 1010 Wien

Wann 17:00- 24:00 Uhr

Gemeinsam picknicken

Gemeinsames Frühstück in der Brunnenpassage. Jeder bringt mit was er möchte und teilt freundschaftlich. So kann der Sonntag entspannt beginnen.

Piknik

Wo Brunnenpassage

Wann 10:30 Uhr

And the Oscar goes to…

Im Gartenbaukino kann man sich die Verleihung des goldenen Buben anschauen und mit den Stars und Sternchen mitfiebern.

Oscarnacht 2020

Wo Gartenbaukino

Wann 12:00 Uhr

Für die Lachmuskeln

Für lustige Unterhaltung sorgt das Filmcasino mit Monty Python and the Holy Grail.

In memoriam Terry Jones: Monty Python and the Holy Grail

Wo Filmcasino

Wann 15:15 – 17:15 Uhr

Klassische Musik

Beethoven, Brahms, Schubert und Co. laden zum gepflegten Konzertabend ein. Mindestspende ist 15,- Euro.

Klänge einer Ausstellung

Wo Paniglgasse 5 Salon Brahms

Wann 19:00 Uhr