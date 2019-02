Heute in Wien: 9.2.2019

Tagestipps für Wien

Der Samstag bringt Licht, bisschen Kälte und dann wieder etwas zum Aufheizen.



Hotelrestaurant

Tagsüber ist das at eight in zurückhaltendem Mintgrün gehalten, abends aber verwandelt es sich in ein schickes Dinnerrestaurant in Rot.

at eight

Wo Kärntner Ring 8, 1010 Wien

Wann 06:30 – 23:30 Uhr

Kino im Museum

Im mumok Kino läuft heute, und nur heute, der Film FROST nach der Romanvorlage von Thomas Bernhard.

FROST von Thomas Bernhard | mumok

Wo mumok – Museum moderner Kunst Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Und es wurde Licht

Die Ottakringer Brauerei hostet dieser Tage eine Ausstellung zum Thema Lebensräume, die aus einem Lampenparcours von 400 alten aber neu verkabelten Stehlampen besteht. Kommen alle vom 48er Tandler.

Johannes Rass. LUMEN 400

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 14:00 Uhr

Limited Shirts

Das Streetwear und Sprayer Geschäft Montana Store Vienna hat heute die Store Exhibition Numero 8 und released ein Limited Edition Shirt.

Ruin x Montana Store Vienna

Wo Schottenfeldgasse 58, 1070 Wien

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

Kleinkunst

Musik, Dichtkunst, Kabarett, Poesie, Vision. Alles ist auf der Open Mic Bühne des Café Orient willkommen.

Café Orient OPEN MIC NIGHT

Wo Café Orient, Neubaugasse 59, 1070 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Facelift

Die Tonstube ist neu und das wird natürlich gefeiert. Eine Vernissage mit Turntables erwartet uns am Abend.

Federer x Ruvia //

Wo Tonstube, Laimgrubengasse 5, 1060 Wien

Wann 19:00 – 2:00 Uhr

Voodoopsych

Die Band Non Prophets Orchestra (bestehend aus 3 Herren) lädt zu ihrer neuen Platte.

Non Prophets Orchestra // CD – Release

Wo Tag/Nachtasyl, Stumpergasse 53-55, 1060

Wann 20:30 – 23:00 Uhr

Auflegerei

Zum Shaken gehen wir heute in den Kramladen, da spielt es Techno, Balkan und Downbeat.

Auflegerei (Balkan Techno, Downbeat)

Wo Kramladen, U-Bahnbogen 39-40, Lerchenfeldergürtel

Wann 24:00 – 6:00 Uhr