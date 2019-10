Heute in Wien: 9.10.2019

Tagestipps für Wien

Heute gibt es einiges an Kunst und Kultur in unserer geliebten Stadt. Ausstellungen, ein sehenswerter Film und die Eröffnung der Wintersaison im Barfly’s Pop Up Club.



Wiener Küche für Mutige

Frisch renoviert und mit Alt-Wienerischer Speisekarte ausgestattet, lockt das Hadikstüberl mit klassischen Schnitzel undCross-Over Gerichten.

Hadikstüberl

Wo Hadikgasse 100, 1140 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Urbanes Wohnen

10 Jahre urbanize! das muss gefeiert werden. Am besten geht das mit einer coolen Ausstellung, Performance und hochkarätigen Gästen.

urbanize! Festival wird 10

Wo Belvedere 21

Wann 19:00 – 0:00 Uhr

Postimpressionismus

Das Kunstforum Wien präsentiert die erste österreichische Retrospektive zum Werk Pierre Bonnards. Die Ausstellung konzentriert sich auf das reife Werk des Künstlers, das um 1910 einsetzt.

Eröffnung | Pierre Bonnard. Die Farbe der Erinnerung

Wo Kunstforum Wien

Wann 18:30 – 22:00 Uhr

Die Wintersaison ist eröffnet

Barfly’s Pop Up Club startet mit der offiziellen Opening Party in die Wintersaison. Es erwarten euch Cocktail Kreationen, ein Auszug aus der großen Whisky Sammlung sowie Rum und Gin Klassiker.

Barfly’s Pop Up Bar

Wo Red Room, Stubenring 20, 1010 Wien

Wann 20:00 – 2:00 Uhr

Bitte lächeln

Ab heute ist der neue Joker-Film mit Joaquin Phoenix im Kino. Ein dramatischer und bewegender Film, der einmal hinter die Maskerade blickt.

Joker

Wo Burg Kino Vienna

Wann 20:30 – 22:45 Uhr