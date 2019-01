Heute in Wien: 9.1.2019

Tagestipps für Wien

Es ist Mittwoch und damit ist die erste Hälfte der ersten Arbeitswoche diesen Jahres schon geschafft! Das feiern wir mit einem leckeren Bau Bun und ein paar feinen Veranstaltungen.



Burger auf Asiatisch

Die Hälfte der Woche ist schon wieder vorbei, das feiern wir mit einem Bao Bun. Für alle, die diese taiwanesischen Köstlichkeit nicht kennen: bestellt das Crispy Chicken!

figar Bao.Bun

Wo Margaretenstraße 11, 1040 Wien

Wann 11:30 – 22:30 Uhr

Aufwachen

Gibt es was besseres als zu Hot Music und den Moves der Goldenen 20er aufzuwachen? Kids sind im Solo Jazz Tanz Kurs willkommen!

Jazztanz am Vormittag

Wo Some Like It Hot, Sechshauser Straße 9, 1150 Wien

Wann 10:00 – 11:15 Uhr

Denksport mit Musik

Schachabend mit Konzert von Karli Braun auf der Accousticgitarre und Loopstation und von Contra Contra im Kulturcafé Max

Karli Braun (live) beim Schachmittwoch

Wo Kulturcafé Max, Mariengasse 1, 1170 Wien

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

Geschenkt!

Ungewollte und ungeliebte Geschenke können im Wiener Hilfwerk eingetauscht oder verschenkt werden.

Geschenke- und Kleidertauschbörse

Wo Wiener Hilfswerk (Nachbarschaftszentrum 6), Bürgerspitalgasse 4-6, 1060 Wien

Wann 18:00 – 20:00 Uhr

DIY Electronic Music

Sounds Queer? bringt euch an diesem 5tägigen Festival alles bei, was ihr über Elektronische Musik und deren Produktion wissen müsst.

Sounds Queer? Festival

Wo SSTR6, Schönbrunner Straße 6, 1040 Wien

Wann 16:00 Uhr

Literatur

Die Buch-im-Beisl-Saison im Au wird eröffnet von Katharina Goetze und Martin Peichl.

Mein Stockholm, dein Syndrom – Katharina Goetze, Martin Peichl

Wo Buch im Beisl, AU, Brunnengasse 76, 1160 Wien

Wann 20:00 Uhr

Fernweh

Der Alpenverein organisiert eine Reise über die Seidenstraße nach Westchina. Infoabend mit Vortrag über die geplante Reise. Da bekommt man doch sofort Fernweh!

Seidenstraße – Westchina: Vortrag von Michael Jahn

Wo Alpenverein Austria, Rotenturmstraße 14, 1010 Wien

Wann 19:30 Uhr

Rotpeter tanz!

Das Pygmalion Theater bringt Kafkas Erzählung Ein Bericht für die Akademie auf die Bühne.

Ein Bericht für eine Akademie – von Franz Kafka

Wo Pygmalion Theater, Alser Straße 43, 1080 Wien

Wann 19:30 Uhr