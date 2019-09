Heute in Wien: 8.9.2019

Tagestipps für Wien

Zwei Flohmärkte, Kino am Franz Jonas Platz oder 17 Jahresfeier im Ra’mien Restaurant. An diesem Sonntag ist das Programm nicht ganz so anspruchsvoll, aber interessant genug, um sich einmal kurz die Beine zu vertreten.



Pavillon Salettl

Egal ob Katerfrühstück oder dekadentes Sekt-Frühstück. Im Salettl wird man auf jeden Fall zufrieden sein. Der perfekte Ort um den Sonntagmorgen oder Nachmittag oder Abend zu verbringen.

Wo Hartäckerstraße 80, 1190 Wien

Wann 6:30 – 24:00 Uhr

Alles muss Raus

Zum Verkauf stehen Tische, Stühle, Hussen, Kaffee- & Eiswürfelmaschinen, Geschirr, Kataloge, Poster, Karten und Ware aus dem Mumok Shop. Hinschauen lohnt sich.

Museums-Flohmarkt | mumok

Wo mumok – Museum moderner Kunst Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

FLUC Flohmarkt

Flohmarkt im FLUC. Es wird alles verkauft was man mit den Händen tragen kann, egal ob Kleidung, Bücher oder Platten. Dazu gibt es Musik und coole Drinks an der Bar.

Grosser FLUC Flohmarkt / Konzert Mamadou Diabaté & Band

Wo fluc + fluc wanne

Wann 12:00 – 22:00 Uhr

Feiern für den guten Zweck

Ramien und Shanghaitan feiern 17 Jahre bestehen, dazu gibt es Buffet, Sushi und Cocktails. Der Eintritt von 10 Euro wird an das Bbanga Projekt in Uganda gespendet.

17-Jahresfeier

Wo Ra’mien Restaurant

Wann 18:00 Uhr

Open Air Kino in Floridsdorf

Von 4. bis 21. September wird am Franz-Jonas Platz noch einmal die Open-Air Sasion eröffnet. Jeden Tag gibt es andere Kinofilme auf der großen Leinwand.

Franz Jonas Platz OPEN AIR

Wo Franz Jonas Platz

Wann 19:30 – 22:30 Uhr