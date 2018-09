Heute in Wien: 8.9.2018

Tagestipps 8 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Dieser Samstag ist ein einziges großes Fest! Marktfest, Erntedankfest, Cevapcicifest – und trinkfest solltet ihr heute auch sein!

Lokaltipp

Heute ist Samstag – also auf in die Bar! Aber am liebsten in eine versteckte Geheimbar – wir sagen euch wo, aber psst!

Krypt

Wo Wasagasse 17, 1090 Wien

Wann 20:00 – 4:00 Uhr

Marktfest

Die „Kaufleute Kreuzgasse“ veranstalten ihr 1. Marktfest! Mit Kampfkunstshow, vielen Produkten und Live-Musik!

Marktfest am Vogl Markt

Wo Johann-Nepomuk-Vogl-Platz, 1180 Wien

Wann 8:00 – 17:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Erntedank

Spätestens nach Erntedank ist der Herbst da! Beim heutigen Erntedankfest im Augarten könnt ihr die Produkte der Saison und Region genießen!

Erntedankfest

Wo Augarten

Wann 12:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Cevapcici für Alle!

Cevapcici für Alle! Frei nach diesem Motto veranstaltet die SPÖ Ottakring heute zum Sandleitner Cevapcici Fest. Mahlzeit!

Sandleitner Ćevapčići Fest

Wo Matteottiplatz, 1160 Wien

Wann 15:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Parkfest

Schon gestern war es bunt beim Parkfest vor dem 25h Hotel. Heute habt ihr noch einmal die Chance hinzugehen!

Das große Parkfest 2018 / 25hours meets Markterei

Wo Dachboden im 25hours Hotel beim MuseumsQuartier, Lerchenfelderstraße 1-3, 1070 Wien

Wann 12:00 Uhr

Wieviel freier Eintritt

Moto Circle

Stilvoll auf zwei Rädern! Das Moto Circle Festival in der Ottakringer Brauerei bietet alles für leidenschaftliche Biker und motorisierte Trendsetter!

Moto Circle Festival 2018

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 9:00 – 17:00 Uhr

Wieviel 5,- Euro

50 Jahre Revolution

50 Jahre ist es her als die 68er den Spirit der Revolution aufleben ließen. Beim Favoritner Kultursommer wird diese Zeit musikalisch wiederbelebt!

50 Jahre Summer of Revolution

Wo Favoritner Kultursommer, Alaudagasse 42, 1100 Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

