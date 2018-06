Heute in Wien: 8.6.2018

Tagestipps 8 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wir lassen uns vom grauen Himmel nicht die Stimmung vermiesen, sondern bringen mit gutem Essen und einem bunten Programm, Farbe in den Tag.

Indien in Wieden

Alle, die sich in ihrer Mittagspause nach dem Duft nach Curry sehnen, sollten sich einen Gefallen tun und den gemütlichen Inder besuchen. Im Taste of India gibt es eine große Auswahl an liebevoll angerichteten nordindischen Gerichten.

Taste of India

Wo Taste of India, Margaretenstraße 34, 1040 Wien

Wann 11:00 – 14:30 und 17:30 – 23:00 Uhr

Schwarze Chansons

Das Literatur-, Film- und Musikfestival findet in Gedenken an den Schriftsteller H.C. Artmann und die Wiener Gruppe statt. Die heurige Festivalausgabe „Schwarze Chansons“ legt ihren Schwerpunkt auf experimentellen Literatur- und Kunstformen.

★ Schwarze Chansons ★ med ana schwoazzn dintn – 60 Jahre

Wo Breitenseer Lichtspiele, Breitenseerstraße 21, 1140 Wien

Wann 15:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Schriftstücke eines Architekten

Nachdem das Gesamtwerk Otto Wagners bereits seit März im Wien Museum zu sehen ist, bekommen wir nun auch seine Texte zur „Modernen Architektur“ und zur“ Großstadt zu hören. Vorgetragen werden sie von Lehrenden und Studierenden des Institut für Kunst und Architektur.

Performative Lesung Otto Wagners Texte

Wo Wien Museum, Karlsplatz 8, 1040 Wien

Wann 18:30 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei, aber nur mit Anmeldung!

Die lange Wiener Tafel

Zum zehnen Mal veranstaltet die Wiener Tafel ihr traditionelles Sommerfest im öffentlichen Raum. Gegen eine freiwillige Spende kann jede und jeder an der Tafel Platz nehmen, um zu essen, zu trinken, zu lachen. Mit nur einem Euro kann die Wiener Tafel bis zu zehn Armutsbetroffene mit geretteten Lebensmitteln versorgen.

10 Jahre Lange Tafel: Mittel zum Leben für jedeN!

Wo gegenüber Rechte Wienzeile 29, 1040 (U-Bahn Station Kettenbrückengasse)

Wann 12:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Spende, die der Wiener Tafel zugute kommt

Grätzl Gassen Fest

Das reizvolle an Gassenfesten ist, dass ein Gefühl des Miteinander entsteht. Die von einander unabhängigen Geschäftslokale bilden eine Einheit und bieten ein buntes Programm an: Bastelworkshops und Kinderschminken, TAG-Kostümflohmarkt, kulinarische Köstlichkeiten aus umliegenden Lokalen, Cocktails von der Miranda Bar, hausgemachtes Eis, musikalische Unterhaltung, eine Open Stage für unentdeckte Talente, und und und.

Esterházy-Gassen-Fest 2018

Wo Esterházygasse, 1060 Wien

Wann 15:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Phänomenal vegan

Die Tage der Veganmania stehen ganz im Zeichen von gesundem, umweltbewusstem und tierleidfreiem Genuss. Neben der breiten kulinarischen Auswahl werden an den Verkaufsständen Produktneuheiten, fair und ökologisch produzierte Mode, Schuhe und Accessoires, tierversuchsfreie Kosmetik angeboten. Die zahlreichen AustellerInnen stehen in der Facebook Veranstaltung von A bis Z aufgelistet – am schönsten ist es jedoch, sich vor Ort vom vielfältigen Angebot überraschen zu lassen!

Veganmania Wien 2018

Wo Museumsplatz, 1070 Wien

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Grillen mit Augustin

Finanziert durch den Verkauf der Straßenzeitung Augustin, existiert Radio Augustin nun bereits seit 20 Jahren. Gefeiert wird dieser Meilenstein mit einem Grillfest: es gibt Hörstationen, ein Unterhaltungsprogramm vom Stimmgewitter Augustin und, was beim Fest einer Radiosendung natürlich nicht fehlen darf: Musik!

Augustin Hof-Fest

Wo Augustin Boulevardzeitung, Reinprechtsdorfer Straße 31, 1050 Wien

Wann 18:00 – 24:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Spontanes Tanzen

Die Sonne geht unter, der Mond erstrahlt – wir finden beides gleichermaßen schön. Mit Grillerei und feinstem Techno feiern wir heute, dass uns im Sommer viel mehr Zeit für Spontanität bleibt.

Spontan Techno Sommerfest

Wo fluc + fluc wanne, Praterstern 5, 1020 Wien

Wann 20:00 – 6:30 Uhr

Wieviel 20:00 – 22:00 Uhr: 5,- Euro, 22:00 – 00:30 Uhr: 8,- Euro, 00:30 – 6:30 Uhr: 10,- Euro

