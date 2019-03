Heute in Wien: 8.3.2019

Tagestipps für Wien

Guten Morgen, liebe Frauen, liebe Mädchen, liebe Männer und liebe Burschen! Der heutige internationale Frauentag geht uns alle etwas an und deshalb feiern wir in mit einem umfangreichen Programm von Bildung bis Kabarett.

Health Kitchen

Eine Kombination aus schnellem und gleichzeitig gesundem Essen bekommt ihr im Health Kitchen im 1. Bezirk.

Health Kitchen

Wo Wollzeile 31, 1010 Wien

Wann 9:00 – 23:00 Uhr

Film und Führung

Das Technische Museum hat sich mit Ö1 zusammengetan, um uns die ultimative Filmnacht zu ermöglichen. 8 Stunden, 5 Filme – los geht’s!

Ö1 Filmnacht 2019

Wo TMW – Technisches Museum Wien, Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien

Wann 16:45 – 1:00 Uhr

Bildung ist sexy

Die BeSt Wien bietet auch heuer wieder Orientierungshilfe für all jene, die auf der Suche nach einem einem passenden Studium sind oder sich in ihrem Beruf weiterbilden möchten.

BeSt³ Wien 2019

Wo Wiener Stadthalle

Wann 9:00 – 18:00 Uhr

Jede Stimme zählt

Auch das Rathaus setzt am internationalen Frauentag ein Zeichen und öffnet heute seine Pforten für Frauen und Mädchen. Gefeiert werden 100 Jahre Frauenwahlrecht mit Workshops, Führungen und Kabarett.

Wiener Frauentag 2019

Wo Rathaus

Wann 15:00 – 19:30 Uhr

Lust auf Mythologie

„Mythologie reloaded“. Die neue Ausstellung von Uta Maria Langer eröffnet heute mit einer Vernissage und kann bis Ende März besucht werden.

Vernissage „Mythologie reloaded“

Wo ATELIER A, Kichberggasse 17/II, 1070 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Änderung steht in’s Haus

Auch der Verein Changes lässt es sich nicht nehmen, eine Feier zum internationalen Frauentag zu schmeißen. In der Migrating Kitchen feiern wir mit Pizza, Drinks und Musik.

8. März in der Kitchen

Wo Migrating Kitchen

Wann 18:00 – 23:30 Uhr

Kinozeit

Das Gartenbaukino spielt ab heute das Liebesdrama „If Beale Street Could Talk“ von Barry Jenkins. Eine weitere Chance Regina King in ihrer Rolle als „Sharon Rivers“ zu sehen, für die sie den Oscar als beste Nebendarstellerin erhalten hat.

If Beale Street Could Talk

Wo Gartenbaukino

Wann 18:00 – 20:00 Uhr

But first, Champagne

Im Café Telegraph prosten wir uns heute nobel mit Champagner zu und genießen Caviar Crêpes, bevor wir ab 20 Uhr wild in den Frühling tanzen.

Die Masleniza aka International Women’s Day

Wo Cafe Telegraph

Wann 9:00 – 22:00 Uhr