Heute in Wien: 8.2.2019

Tagestipps für Wien

Es ist schon Februar, Zeit für einen neuen Haarschnitt. Das erledigen wie heute mit Bier, vielleicht sogar vor vier. Ganz unerlaubt. Die neue Frise ausführen werden wir dann bei einer Weinverkostung oder beim Song Slam.



Audiowein

Schon mal selbstständig Wein verkostet mit Audioguide? Im Villon, einem Weinkeller mit interessanter Vorgeschichte, kann man genau das machen.

Villon

Wo Habsburgergasse 4, 1010 Wien

Wann 10:00- 22:00Uhr

Galerie für Diskurs

Die Ateliermultimedia Galerie ist eine Plattform für Diskussion über den Mensch und seine Eigenheiten. Heute geht es um das Bild der Prostituierten in der Gesellschaft.

DIE ROTE LISTE

Wo Ateliermultimedia Galerie Artecontemporanea, Kinderspitalgasse 13, 1090 Wien

Wann 16:30 – 18:00 Uhr

Biercut

Haare lässt man sich am besten mit einem kalten Bier in der Hand schneiden. Das dauert zwar möglicherweise länger, ist aber auch viel lusitger. Ohne Anmeldung und Termin, dafür mit Grillmeister.

Haircut and Beer Mit Kim Simon und The Boss Save the date

Wo Haarspalterei the Barbershop, Othmargasse 23, 1200 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Ösi Kunst

Der Showroom 51 zeigt heute Kunst von österreichischen Kunstschaffenden. Jeder Künstler kann sich mit einem Werk egal welcher Kunstform beteiligen, Hängung wie im Museum gibt es dabei keine.

For austrian artists – Part of the art

Wo Showroom 51 – Pfeilgasse 51 – 1080 Wien

Wann 19:00 Uhr

Slam mit Musik

Wie Poetry Slam nur mit ohne Poetry. Dafür mit Songs. Mit oder mit ohne Instrument. Zu gewinnen für die Teilnehmenden gibt es eine Flasche Schnapps.

Der erste Singsongsound Slam 2019

Wo GRIND, Nordbergstraße 12, 1090 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Happy New Gwand

Kleidertausch mit Networking. Ihr könnt maximal 10 Kleidungsstücke mitbringen und dann wieder mitnehmen und deren Geschichte erzählen und erfahren.

Kleidertausch im Wienerwald

Wo Holistische Praxis, Josef Palme Platz 1, 1140 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr