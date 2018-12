Heute in Wien: 8.12.2018

Tagestipps für Wien

Flohmarkt, Weihnachtsmarkt, Pop-Up Markt – erst MARkieren wir dort unser Revier, dann schauen wir uns an, was im Winter in Wien alles so wächst und dann durchtanzen wir die Nacht, weil man bei diesen Lichtverhältnissen ja eh nicht weiß, wie spät es ist!

Deli in sportlich

Sport muss man hier tatsächlich keinen machen. Zum Glück! Stattdessen schlagen wir uns in dem feinen Deli-Café die Bäuche voll. heute besonders: der vegetarische Wochenendbrunch mit Sauerteigbrot von der Bäckerei Gragger!

Turnhalle

Wo Herklotzgasse 21, 1150 Wien

Wann 10:00 – 00:00 Uhr

Buchmesse

Das MQ verwandelt sich in die zweitgrößte Buchmesse Österreichs! Bei der BuchQuartier findet ihr Bücher der kleinen und unabhängigen Verlage.

BuchQuartier 2018

Wo MuseumsQuartier

Wann 11:00 – 19:00 Uhr

Weihnachtsmarkt

Beim Afrikanischen Weihnachtsmarkt findet ihr Kunst und Kultur aus dem zweitgrößten Kontinent. Und ganz wicht: Kulinarik, eh klar!

3. Afrikanischer Weihnachtsmarkt

Wo Mozartgasse 4, 1040 Wien

Wann 11:00 Uhr

Grünes Klassenzimmer

Die City Farn Augarten hat auch im Winter was zu bieten. Genießt eine Tour durch die Gärten und staunt, was im Winter alles so sprießt!

Wintergartenführung

Wo City Farm Augarten

Wann 10:00 – 12:00 Uhr

Flohmarkt

Secondhandmärktchen geht in die dritte Runde und auch heute gibts es wieder Workshops, Live Acts, ein veganes Buffet und Soli Tattoos für Schnellentschlossene.

Secondhandmärktchen III

Wo The Loft

Wann 13:00 – 19:00 Uhr

Beauty

In der Patisserie stellen heute vier wunderbare Künsterinnen ihre Handwerkskunst aus, Punsch inklusive!

Adventmarkt pop-up

Wo La Gioia – Patisserie, Linzerstraße 414a, 1140 Wien

Wann 14:00 – 18:00 Uhr

Literatur

Unseren wohlverdienten Apfelstrudel genießen wir heute Abend bei einer feinen Lesung im urigen Café Weidinger.

Lesung und Buchpräsentation

Wo Cafe Weidinger

Wann 20:00 Uhr

Tanzen

Zum Eskalieren sind wir heute in der Forelle, die haben auch den Prosetscho schon eingekühlt.

2 YRS Journey to Tarab | The Pyramid of Life

Wo <>< Grelle Forelle

Wann 23:00 Uhr

Festival

Wer große Festival-Vermissung weil Winter hat, geht heute in die F23 Fabrikshallen, da gibt’s Indoor-Festival. Oder so ähnlich.

FLOW in the City – Warehouse Party mit WAIO & Hypnoise

Wo F23, Breitenfurter Strasse 176, 1230 Liesing

Wann 22:00 – 6:00 Uhr