Heute in Wien: 8.1.2020

Tagestipps für Wien

Schon wieder Mittwoch. Es gibt Jazz, fette Beats, Filme und Gespräche.

Einmal rund um die Welt

Hier wird jeder Gusto gestillt. Egal ob österreichische oder exotische Küche. Im Inigo wird von Wiener Schnitzel bis Jambalaya aufgetischt.

Inigo Restaurant

Wo Bäckerstraße 18, 1010 Wien

Wann 9:30 – 00:00 Uhr

Fortschritt

Digitaler Humanismus. Was ist er? Was kann er? Was bewirkt er? Diese Fragen werden im 4ten Bezirk beantwortet.

Julian Nida-Rümelin: Digitaler Humanismusc

Wo Wiedner Hauptstraße 8-10

Wann 17:00- 18:30 Uhr

Yahtzek&Päm meets Hottsand

Ein facettenreiches Konzert gibt es diesen Abend im Loop.

Yahtzek&Päm meets Hottsand

Wo Loop Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

The VJO Meets Brazil

It’s all about Jazz. Big-Band Musik im großen Stil. Schwerpunkt: brasilianische Komponisten.

The VJO Meets Brazil

Wo Harmers Bar

Wann 20:00- 23:00

The years of the shark

Das Filmcasino widmet sich Astor Piazzolla. Davor und danach gibt es kreolische Köstlichkeiten.

Piazzolla – Latin Film Lounge Premiere

Wo Filmcasino

Wann 20:30 – 23:30 Uhr