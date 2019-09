Heute in Wien: 7.9.2019

Tagestipps für Wien

Die Straßenfeste nehmen kein Ende. Heute kann man zum Jedelseer Kirtag oder zum Straßenfest in der Seestadt gehen. Aber auch Spiel- und GamingliebhaberInnen, Flohmarkt-Freunde und Open-Air Kino Fans kommen auf ihre Kosten.



Der geheime Garten

Vegetarische und vegane Speisen wie etwa Curry oder Dal werden hier serviert. Der perfekt Ort um nach dem Trubel beim Samstags-Shopping einfach die Seele baumeln zu lassen.

Secret Garden

Wo Mariahilfer Straße 45, 1060 Wien

Wann 8:30 – 19:00 Uhr

Heute ist Kirtag

In Jedlsee ist Kirtag. Das bedeutet: Kinderprogramm, Musik, Ringelspiel, Vergnügungspark und Zuckerwatte und Co.

Jedleseer Kirtag 2019

Wo Lorettoplatz

Wann 9:00 Uhr

Kaufen und Verkaufen

Flohmarkt im Grünen. Heute kann man sich im Liechtensteinpark zusammenfinden und auf Schnäppchenjagd gehen. Wer lieber Sachen los werden will, der mietet einfach selbst einen Stand.

Flohmarkt im Liechtensteinpark

Wo Liechtensteinpark

Wann 9:00 Uhr

Gesundheit und Jazz

Die Seestadt bietet uns heute ein Straßenfest der Superlative. Es gibt verschiedene Programmpunkte zu Themen wie Gesundheit, Familie, Sport und Wellness. Dazu kommen noch Jazz-Acts des Donaustädter Genusstags.

Straßenfest 2019 mit Donaustädter Jazz- und Genusstag

Wo Hannah-Arendt-Platz, 1220 Wien

Wann 14:00 – 21:30 Uhr

Kunst und Spiele

Egal ob Videogaming, Brettspiele oder Spiele an der frischen Luft. Spiel- und Kommunikationsangebote entlang der Electric Avenue bieten Präsentation, Kommunikation – und gemeinsame Spielfläche.

Kunst & zamSpielen

Wo ESEL Rezeption

Wann 16:00 – 23:00 Uhr

Cornetto und Zombies

Heute kann man unter freiem Himmel die Kult Horror-Komödie „Shaun of the Dead“ mit Simon Pegg schauen. Teil Eins der Cornetto-Triologie beansprucht unsere Lachmuskeln in gewohntem britischen Humor.

Shaun of the Dead

Wo Alois-Drasche-Park

Wann 19:30 Uhr