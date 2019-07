Heute in Wien: 7.7.2019

Tagestipps für Wien

Ein Konzert im Donaupark, Essen im Glashaus, Dance-Club im Freien, ein Sprung nach Georgien und in die Ukraine oder ein Filmfrühstück für Zombie-LiebhaberInnen. So soll ein Sonntag in Wien sein.



Wer im Glashaus sitzt…

Dezente Dekoration und eine Speisekarte, die von klassischem Zwiebelrostbraten bis hin zu mediteranen Gerichten, keinen Wunsch offen lässt.

Das Glashaus

Wo Am Grünen Prater 11, 1020 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Das ist Wahnsinn

Der Donaupark wird zur Konzertbühne. Wiener Wahnsinn lädt zum musikalischen Stelldichein. Feine Klänge und grandiose Stimmung sind vorprogrammiert.

Wiener Wahnsinn live auf der Donauparkbühne

Wo Bühne Donaupark

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

Sommerlaune

Im Sommer muss es kein stickiger Club sein. Auf der Spenadlwiese kann man barfuß tanzen und es sich gut gehen lassen. Kommt und bewegt euch zum Beat.

Gartenhouse x Open Air

Wo Der Garten

Wann 12:00 – 22:00 Uhr

Die Ukraine und Georgien laden zum Fest

Wer die ukrainische und georgische Kultur kennenlernen will, der kommt zum Fleischmarkt. Es gibt ländertypische Köstlichkeiten und Weinverkostungen.

Ukrainisch-Georgisches FEST in Wien

Wo Fleischmarkt 13, 1010 Wien

Wann 13:00 Uhr

Hmmm Gehiiiiirn…

Im Top Kino kann man gemütlich frühstücken und anschließend einen guten Film schauen. Diesmal spielt es „The Dead Don’t Die“.

Filmfrühstück im Top Kino: The Dead Don’t Die

Wo Top Kino

Wann 12:30 – 14:30 Uhr