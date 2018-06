Heute in Wien: 7.6.2018

Tagestipps 7 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Donnerstag ist der neue Freitag. Behaupten wir jetzt einmal. Was das konkret bedeutet? Den Tag mit guter Laune anzugehen, als stünde das Wochenende unmittelbar bevor, und das große Open-Air Angebot Wiens zu nutzen!

Freude an Sport

Nachdem die Veranstaltung, die unter dem Motto „Beim Essen kommen die Leit‘ zam“ steht, letztes Jahr von größerem Interesse war als gedacht, kehr das Fest nun deutlich breiter aufgestellt um zwei Thementage erweitert zurück. Den Auftakt bildet der neu hinzugekommene Fitness Fun Family Day, bei dem sich Jung und Alt sportlich betätigen und neueste Trendsportarten ausprobieren kann.

Donauparkfest 2018

Wo Am Donaupark, 1220 Wien

Wann 11:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Ristorante italiano autentico

Wer hier her kommt, sollte hungrig und flexibel sein, was seine heutige Speisewahl betrifft. Die Speisekarte trägt der Koch und Betreiber des Lokals, Alberto Stefanelli, höchstpersönlich vor: Es gibt, was es heute eben gibt – aber das, was es gibt, ist eben auch ausgezeichnet.

Caffè Bacco

Wo Caffè Bacco, Margeretenstraße 25/4, 1040 Wien

Wann 13:00 – 24:00 Uhr

Es lebe der Zentralfriedhof

Beim elften Nachklang herrscht dank dem Open-Air Konzert am Zentralfriedhof eine Stimmung, „wia seit Lebtag no net woa“. Die Moderation übernehmen die Unterhaltungsgiganten Andreas Vitasek und Karl Hohenlohe, die mit Anekdoten und Geschichten zum Thema „Sterben und Tod“ für Amüsement sorgen und die Musikeinlagen ankündigen werden. Die Gruppe Festklang (mit Künstlern aus Staats- und Volksoper), die Gruppe Vienna City Brass und das Schönbrunner Schlossorchester werden Musikstücke aus verschiedenen Epochen zum Besten geben.

Nachklang 2018 – Das Konzert auf dem Wiener Zentralfriedhof

Wo Wiener Zentralfriedhof, Simmeringer Hauptstraße 234, 1110 Wien

Wann 18:30 – 20:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Lively like Marilyn

Ab sofort lässt sich die Lust auf einen Kinoabend wieder hervorragend mit dem Bedürfnis, im Freien sein zu wollen, vereinbaren. Heute kann man im Kino am Dach den beiden Musikern Jerry und Joe dabei zusehen, wie sie versuchen, sich in ihrer neuen Rolle als Frau zurechtzufinden, und dabei die naive Sugar (Marilyn Monroe) kennenlernen.

Manche mögen’s heiß / Some like it hot

Wo Kino am Dach, Urban-Loritz Platz 2a, 1070 Wien

Wann 21:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Normalpreis: 8,- Euro, Ermäßigt: 7,- Euro

