Heute in Wien: 7.2.2019

Tagestipps für Wien

Surfer-Filme, Liebes-Briefe, Dicht-Kunst. Heute zeigt sich die Stadt von ihrer schönsten Seite und wir sind mittendrin!



Vietnam in der Suppenschüssel

Ivy’s Pho House ist ein fancy Plätzchen, um authentische vietnamesische Küche zu genießen!

Ivy’s Pho House

Wo Mariahilfer Straße 103, 1060 Wien

Wann 11:30 – 22:00 Uhr

Design-Abverkauf

Der Designer-Schuppen ROEE löst gemeinsam mit anderen Design-Labels seinen Fundus auf und macht daraus einen Flohmarkt. Für Freunde der schönen Kleidung fast schon ein must-go!

ROEE Flohmarkt & Fundus Auflösung

Wo ROEE, Bandgasse 14, 1070 Wien

Wann 11:00 – 19:00 Uhr

Dichtung und so

Einen Abend voller Dichtung und Dichtkunst gibt es heute in der Alten Schmiede bei freiem Eintritt.

Dicht-Fest

Wo Alte Schmiede, Schönlaterngasse 9, 1010 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Drinks

Es ist Donnerstag und somit Zeit für einen After-Work-Drink im Eloa by Cohen’s. Der Drink ist eine Überraschung, die Snacks sind orientalisch. Köstlich!

Winter Sounds by Cohen’s

Wo Eloa by Cohen’s, Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3/2, 1100 Wien

Wann 17:30 – 23:00 Uhr

Literatur – Liebe – Theater

Das Junge Theater Wien hat aus dem Briefwechsel der Liebenden Ingeborg Bachman und Paul Celan ein Theaterstück konzipiert. Für Freunde der Literatur und Dichtkunst ein Highlight.

Lies mein Herz

Wo WERK X-Petersplatz, Petersplatz 1, 1010 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr

Ab ins Wasser

Im Urania-Kino spielt es heute Surfer-Filme. Dieser hier wurde von Robert Redford produziert und hat bei einigen Filmfestivals ordentlich Preise abgeholt.

Surf Film Nacht Wien: Momentum Generation

Wo Urania Kino, Urania Straße 1, 1010 Wien

Wann 20:00 – 21:30 Uhr

Kramkonzerte

Eine Band aus Mexico und eine aus Graz teilen sich heute die Bühne im Kramladen. Diese Kombi kann nur gut sein!

Lorelle Meets The Obsolete ◆ Bird Of The Year

Wo Kramladen, U-Bahnbogen 39-40, Lerchenfeldergürtel, 1080 Wien

Wann 20:30 – 23:30 Uhr