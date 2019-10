Heute in Wien: 7.10.2019

Tagestipps für Wien

Der erste Tag der Woche, da muss ein gscheites After-Work-Programm her. Da wäre zum Beispiel Erich Kästner für Erwachsene, ein toller Film im Gartenbaukino und eine Text-Sound-Performance im Literaturhaus. Und wer heute noch frei hat, der kann zur Rebellions-Woche gehen.



Urlaub in Marokko

Taucht in die kulinarische Vielfalt Marokkos ein und reist mit uns ins „Petit Maroc“ in der Neubaugasse 84.

Le Petit Maroc

Wo Neubaugasse 84, 1070 Wien

Wann 17:00 – 24:00 Uhr

So geht es nicht weiter

Wenn wir Klimakatastrophe und ökologischen Kollaps noch aufhalten wollen, müssen wir jetzt die Notbremse ziehen. Also nehmt euch Zeit und kommt zur Rebellions-Woche in Wien.

Rebellions-Woche Wien

Wo Wien

Wann 8:00 Uhr

Grandioser Film

Roberto Minervinis international prämierte Arbeit „What You Gonna Do When the World’s on Fire?“, besticht mit einer gewaltigen Bildsprache und einer beinahe unheimlichen Intensität.

What You Gonna Do When the World’s on Fire?

Wo Stadtkino Wien

Wann 19:00 Uhr

Text-Sound-Performance

In Radio rosa – Textmix-Lab Vol 13 berichten vier AutorInnen über das Woanders-Sein. Ein Road Trip in mosaikhaften Sequenzen, Sounds und O-Tönen.

Radio rosa 13 – Text-Sound-Performances

Wo Literaturhaus Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

18+

Karlheinz Wukov liest Erich Kästner für Erwachsene und Axel Zwingenberger spielt dazu am Klavier. Kindergeschichten auf die etwas andere Art.

Erich Kästner für Erwachsene

Wo Theater – Die Neue Tribüne

Wann 20:00 – 23:00 Uhr