Heute in Wien: 7.1.2020

Tagestipps für Wien

In der Stadt spricht man heute von Vernissagen, Kunstfilmen, einem Klavier und wunderbarer Musik.



Welcome to Paradise

Egal ob Mittagsmenü, kleine Nachmittagskarte oder großes Dinner mit kulinarischen Centerpieces und Beilagen! Es schmeckt paradiesisch.

Das kleine Paradies

Wo Blindengasse 3, 1080 Wien

Wann 11:00 – 23:00 Uhr

Open Piano

Lasst uns musizieren. In Wien Mitte gibt es wieder ein Piano für alle. Jeder darf spielen, jeder darf zuhören.

OPEN PIANO in The Mall

Wo The Mall

Wann 11:00

Vernissage

Freunde der klassischen Ölmaltechniken besuchen heute die Vernissage von Eva Alberternst. Hier kann man sich den schönen Dingen des Lebens widmen.

Vernissage – Eva Alberternst

WoTürkenstraße 19

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Freies Kino

Im Stadtkino werden Ausschnitte des Art Visuals & Poetry Film Festivals gezeigt. Der Abend ist dem Publikumspreis gewidmet, der erstmals international vergeben wurde.

Freies Kino

Wo Stadtkino Wien

Wann 20:00- 22:00 Uhr

Musik mit Tiefgang

Im Loop gibt sich das Duo La Fons die Ehre. Egal ob deutsche oder englische Texte, ihre Lieder handeln von Liebe, Aufbruch und Veränderung. Hier hört man gerne genauer hin.

Schönbach-Session feat. La Fons

Wo Loop Wien

Wann 20:00- 2:00