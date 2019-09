Heute in Wien: 6.9.2019

Tagestipps für Wien

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen! Sei es am Reflect Festival, am Wiener Feuerwehrfest, am Buskers Festival oder am Reindorfgassenfest. Heute zieht es Jung und Alt auf die Straßen Wiens, das Programm ist vielfältig und wird nicht enttäuschen.



Leo Aspern

Freitags-Frühstück gefällig? Die Frühstücksauswahl ist klassisch und reicht vom Kipferl mit Marmelade über Gebäck mit Ei hin zu Joghurt mit Müsli.

Wo Maria-Tusch-Straße 13, 1220 Wien

Wann 6:00 – 18:30 Uhr

Feuerwehrfest

Das 30. Wiener Feuerwehrfest lädt Jung und Alt in den 1. Bezirk. Es gibt Einsatzvorführungen und ein buntes Rahmenprogramm. Eintritt ist frei.

30. Wiener Feuerwehrfest

Wo Am Hof

Wann 9:00 Uhr

Mehr als nur Fotos

In der Galerie WestLicht kann man heute die eindrucksvollsten und dramatischten Pressefotos des Jahres 2019 sehen.

World Press Photo Exhibition 2019

Wo WestLicht. Schauplatz für Fotografie

Wann 11:00 Uhr

Reindorfgassenfest

Das größte Straßenfest im 15. Bezirk mit Musik, Kulinarik, Kinderprogramm und Kunst. Über 20 verschiedenene KünstlerInnen auf 3 Bühnen.

Reindorfgassenfest 2019

Wo Reindorfgasse

Wann 14:00 Uhr

Fest der Straßenkunst

Magie & Illusion, Jonglage & Akrobatik, Livemusik & Tanz, Comedy & Pantomime, Performance Art & Theater. Dazu gibt es kulinarische Schmankerln, Workshops und am Abend eine Feuershow.

Buskers Festival Wien 2019

Wo Karlsplatz

Wann 14:00 Uhr

Eine neue Generation

Ein multidisziplinäres Festival. Es geht um Selbstdarstellung, kulturelle Identität und Gemeinschaft von verschiedenen Gruppen Jugendlicher.

Reflect Festival 2019

Wo WUK

Wann 14:00 Uhr