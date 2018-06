Heute in Wien: 6.6.2018

Tagestipps 6 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Der Mittwoch präsentiert sich wie gewohnt vielfältig und bietet eine ausgewogene Mischung aus körperlicher Bewegung, intellektueller Stimulation, solidarischer Unterstützung und vielem mehr.

Sattel auf

Radfahren ist gut für die Gesundheit und das Geldböserl. An dieser Stelle also eine kleine Erinnerung an den Fahrrad Flohmarkt, der jeden ersten Mittwoch im Monat im WUK stattfindet.

Fahrrad.Flohmarkt

Wo WUK Hof, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann 15:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Mein Grätzl

Venezuela, Mexiko, Peru – die Speisekarte im Mi Barrio bietet eine breite Auswahl an Gerichten aus verschiedenen lateinamerikanischen Küchen. Außerdem versteht sich das Lokal als lateinamerikanisches Eventzentrum, so hält das Mi Barrio auch heute ein zusätzliches Schmankerl bereit: das Lanya Quartett tritt mit vier Saxophonen, aber als ein einziger Klangkörper auf.

Mi Barrio

Wo Mi Barrio, Münzwardeingasse 2, 1060 Wien

Wann 17:00 – 00:30 Uhr

Love, Respect and Solidarity

Im Rahmen der Vienna Pride 2018 wird heute die große Premiere der Pride Movie Night gefeiert, die in Kooperation mit dem Gartenbaukino stattfindet. Zu diesem Anlass werden zwei Filme gezeigt, die sowohl in der LSBTIQ*-Community, als auch darüber hinaus, Erfolge verzeichnet haben. Um 18:45 spielt es „La Belle Saison – Eine Sommerliebe“ und im Anschluss, um 20:45, „Dreamboat“.

PRIDE Movie Night at Gartenbaukino

Wo Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien

Wann 18:45 – 23:30 Uhr

Wieviel Ein Film: 8,- Euro, Beide Filme: 12,- Euro

Kulturelles von Nischen bis Pop

Bereits zum 25. Mal bietet das international bekannte poolbar-Festival über sechs Wochen lang Kulturelles von Nischen bis Pop. Das Festivalprogramm erstreckt sich von Konzerten namhafter Künstler, über Kinofilme, bis hin zu Diskussionen und Frühstücksveranstaltungen. Jedes Jahr finden auch in Wien poolbar-Veranstaltungen in Wien statt – heute lässt sich das Wesen des Festivals einen Tag lang im Museums Quartier erleben.

MQ Hofmusik: Poolbar-Festival Wien I Os & The Sexual Chocolates

Wo MuseumsQuartier, Museumsplatz, 1070 Wien

Wann 16:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Albert meets Tina

Nun hat der Sommer auch bei der Albertina begonnen: ab sofort können wir uns wieder jeden Mittwoch von elektronischen Klängen (heute von DJ DSL und MOOGLE), überragendem Ausblick, kühlen Drinks und Gesprächen, über die zuvor besuchte Ausstellung, verzaubern lassen.

Albert & Tina 2018

Wo Albertina Museum, Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Wann 18:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Wicked

Wo auch immer wir sind, DJ Makossa und MC Sugar B bringen die Party jeden Samstagabend mit ihrer Sound Sound Radioshow aus dem Club zu uns – und das schon seit 26 Jahren. Die Summer Recording Sessions sind zurück und starten mit Andreas Weisz und Nachtschwimmer in die Saison.

FM4 Swound Sound Summer Opening w/Andreas Weisz & Nachtschwimmer

Wo Pratersauna, Waldsteingartenstraße 135, 1020 Wien

Wann 19:00 – 2:00 Uhr

Wieviel bis 22:00 Uhr: Eintritt frei, vor Mitternacht: 5,- Euro, danach 10,- Euro

