Heute in Wien: 6.4.2019

Tagestipps für Wien

Flohmärkte, experimenteller Jazz und Mango Lassi versüßen heute diesen schönen Samstag!

Der Inder

Der Hunger ruft nach Pakora, Daal und Paneer? Die Antwort darauf lautet Nam Nam!

Nam Nam

Wo Webgasse 3, 1060 Wien

Wann 11:00 – 23:00 Uhr

Markt im Park

Einen ganzen Vormittag und einen halben Nachmittag lang können heute die zahlreichen Flohmarkt-Stände im Liechtensteinpark abgeklappert werden.

Flohmarkt im Liechtensteinpark

Wo Alserbachstraße 14-16, 1090 Wien

Wann 9:00 – 16:00 Uhr

Vintage Möbel

Im Innenhof des Brillantengrunds gibt es heute wieder jede Menge Einzelstücke zu erstehen!

Vintage Möbelmarkt am Brillantengrund

Wo Hotel am Brillantengrund, Bandgasse 4, 1070 Wien

Wann 11:00 – 18:00 Uhr

Standln

Etwas weiter stadtauswärts findet heute ein weiterer Flohmarkt am Aumannplatz statt. Von Kleidung bis Geschirr oder Spielzeug – es gibt viel zu entdecken.

Flohmarkt am Aumannplatz

Wo Aumannplatz, Gentzgasse 106, 1180 Wien

Wann 14:00 Uhr

Groovy

Der Name ist Programm: Jazz Lab experimentiert mit klassischen Jazz-Nummern, sowie ausgefallenen Solos und tritt heute im Varieté Theater Café auf.

Ein grooviger Abend mit Jazz Lab

Wo Arena Bar Variete Theater Cafè, Margaretenstraße 117, 1050 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

10 Jahre Flow

Im Juli in Eggendorf, heute schon in Wien. Das Flow Festival startet mit einem Warm-Up in die Festival-Saison.

FLOW Festival – Warehouse Party mit Electric Universe & Djantrix

Wo F23, Breitenfurter Straße 176, 1230 Liesing

Wann 22:00 – 6:00 Uhr

Jeder, wie er will

Zeit die Tanzschuhe herauszuholen: Die Silent Disco lädt heute zum Frühlingstanz ins WUK ein.

Silent Disco

Wo WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann 23:00 – 5:00 Uhr