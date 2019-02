Heute in Wien: 6.2.2019

Tagestipps für Wien

Heute plaudern wir mit der Polizei oder spazieren durch den Wiener Wald. Eine warme Mütze holen wir uns beim offenen Kleiderständer auf der Mahü und dann beschließen wir den Abend mit einem Whiskey.



Whiskey vegan

Im Whiskey-Himmel schwelgen kann man im unauffälligen Rupp’s in der Arbeitergasse. Gespiest wird hier vegan und eine ordentliche Bierauswahl gibt es natürlich auch!

Rupp’s

Wo Arbeitergasse 46, 1050 Wien

Wann 18:00 – 02:00 Uhr

Polizei-Stammtisch

Ihr wollt euch im Grätzl ein bisschen einbringen und die Wachtmeister vom Dienst kennenlernen? Die Polizei Leopoldstadt lädt zum Stammtisch ins Riki’s.

Grätzlstammtisch

Wo Riki’s, Praterstraße 35, 1020 Wien

Wann 15:00 – 16:00 Uhr

Waldspaziergang

Ein Waldspaziergang in Ruhe und Achtsamkeit, das können wir bei der latenten Winterdepression, die sich langsam entwickelt, gut gebrauchen. An besonderen Orten wird meditiert und gesungen.

SING WALK: Das junge Jahr

Wo Cobenzl, Am Cobenzl 94, 1190 Wien

Wann 10:30 – 12:00 Uhr

Rrriot-Programm

Die Organisatorinnen des Rrriot Festival laden ein zur Programmpräsentation. Im März gehts das feministische Kulturfestival mit über 70 Workshops zum zweiten Mal über die Bühne.

Rrriot 2019: Programmpräsentation

Wo Kunstraum Niederösterreich, Herrengasse 13, 1010 Wien

Wann 10:00 – 12:00 Uhr

Fremde

Der Wiener Illustrator Axel Schindler lädt zur Ausstellung ins Improper Walls, zur Selbsterfahrung mit Fremden und zum Austausch über die Flucht vor dem Alltag.

Axel Schindler – S T R A N G E R S

Wo Improper Walls, Reindorfgasse 42, 1150 Wien

Wann 19:00 Uhr

Gwand teilen

Offene Kleiderständer funktionieren so ähnlich wie die offenen Bücherschränke. Wenn man was braucht, nimmt man, wenn man was abzugenen hat, gibt man etwas her.

Offener Kleiderständer auf der MaHü77

Wo Mariahilfer Straße 77, 1060 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

New places, new friends

ActiVIEtie trifft sich heute in der VinziRast. Die Community will Wien neu entdecken und Leute zusammenbringen. Wie ein Freitzeit-Speeddating, nur ohne Speed.

ActiVIEties Come Together Vol. 27

Wo VinziRast-mittendrin, Lackierergasse 10, 1090 Wien

Wann 19:00 – 24:00 Uhr