Heute in Wien: 6.11.2019

Tagestipps für Wien

Bücher, Bücher und noch mehr Bücher gibt es heute auf der Buch Wien. Im Wien Museum kann man Mozart lauschen und im Kashmaesh gibt es Foto Ping Pong. Wer lieber nur zuhört, der geht zu ZeitzeugInnen im Gespräch.



Essen ist fertig!

Essen wie daheim. So fühlt sich ein Besuch in der kitchenette an.

kitchenette

Wo Praterstraße 51, 1020 Wien

Wann 11:30 – 16:00 Uhr

Bücher, Bücher

Mit der oben genannten „Nacht der Bücher“ startet auch die Buch Wien, die die nächsten Tage die Hallen der Messe mit viel Lesestoff füllen wird.

BUCH WIEN 19

Wo Messe Wien Hall D1

Wann 18:00 Uhr

Ich lese bis ich verwese

Bücherwürmer aufgepasst! Heute kann man sich die ganze Nacht im Leserausch verbringen. Dazu gibt es Vorträge und Lesungen von AutorInnen und viele Neuerscheinungen und Altbekanntes zum schmökern.

Lange Nacht der Bücher

Wo Messe Wien Hall D1

Wann 18:00 – 23:00 Uhr

Wir erinnern uns

Heute berichten ZeitzeugInnen von ihren Erlebnissen und laden uns zum gemeinsamen erinnern ein. Denn vergessen dürfen wir niemals!

ZeitzeugInnen im Gespräch: gemeinsam erinnern

Wo Hörsaal 14, 2.OG, Oskar-Morgenstern-Platz 1

Wann 18:30 – 20:30 Uhr

Keller & Prammer

Die Künstlerinnen liefern sich einen fotografischen Dialog zum Thema Portrait und spielen mit ihren Bildern Ping Pong.

Eröffnung PING PONG #2: Margarita Keller & Agnes Prammer

Wo Kaeshmaesh

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Klänge am Piano

Miho Fujimoto spielt eines von nur zwei Klavierkonzerten Mozarts. Begleitet wird sie von einem Streich-Sextett.

Mozart Akademie IV

Wo Wien Museum Mozartwohnung

Wann 19:30 Uhr