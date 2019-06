Heute in Wien: 5.6.2019

Tagestipps für Wien

Sommerabende in der Albertina, Sommergespräche mit Dossier und Sommerkunstausstellungen im öffentlichen Raum – stürzt euch auf unsere Tagestipps und dann rein in den Tag.

Ländle

Hochwertige Produkte regionaler Bauern, Kaffee und Kuchen machen sowohl Stadt- als auch Landkinder glücklich.

Landkind

Wo Landkind, Schwendergasse 29, 1150, Wien

Wann 9:00 – 21:00 Uhr

Art Lovers

Laue Sommerabende auf der Terrasse, ein Drink in der Hand, Musik in den Ohren und freier Eintritt in die Albertina – der „Temporary Wednesday Club for Art Lovers“ ist wieder da.

Albert&Tina 2019

Wo Albertina Museum, Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Wann 18:00 – 23:00 Uhr

Digitale Selbstverteidigung

Browser sichern, Privatsphäre schützen, Passwörter regelmäßig ändern – alles Dinge, die nicht gerade Freude bereiten, aber notwendige Mittel zum digitalen Selbstschutz darstellen. Heute kann man lernen, wie es richtig geht!

Zack, Zack, Zack! Encrypt all the Things!

Wo W23, Wipplingerstrasse 23, 1010 Wien

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

Crossings

Der Dokumentarfilm „Crossings“ wurde von SexarbeiterInnen produziert und erzählt fünf Geschichten von migrantischen SexarbeiterInnen in Europa. Nach dem Screenings findet eine Diskussion mit einigen Frauen statt, die an der Produktion mitgewirkt haben.

Crossings – Filmscreening und Diskussion zu Sexarbeit

Wo Admiral Kino, Burggasse 119, 1070 Wien

Wann 18:30 – 21:00 Uhr

Sommergespräche

Kurz nach der ersten Ausgabe des Dossier-Magazins wird bereits die nächste Recherche geplant. Anlassbezogen lautet das Thema der neuen Ausgabe: „Wie korrupt ist Österreich?“ Und wir alle dürfen heute mitreden.

DOSSIER-Sommergespräch: 100 Seiten Korruption

Wo WerkzeugH, Schönbrunnerstraße 61, 1050 Wien

Wann 18:30 – 23:55 Uhr

Vernissage

Bei der heutigen Vernissage können Anna Stangls detailreiche Zeichnungen und Scherenschnitte genauestens betrachtet werden.

Vernissage Anna Stangl

Wo Galerie Gerersdorfer, Währingerstraße 12, 1090 Wien

Wann 19:00 – 21:30 Uhr

Kunst im Freien

Warum in kleine Galerien gehen, wenn man auch den öffentlichen Raum als Ausstellungsort nutzen kann? Das haben sich diese KünstlerInnen auch gefragt.

Exhibit.on.resources

Wo Bennoplatz, Basketball Platz, 1080 Wien

Wann 19:00 Uhr