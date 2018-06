Heute in Wien: 5.6.2018

Tagestipps 5 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Kunst steht heute im Mittelpunkt des Tagesgeschehens. Die Kunst, außergewöhnliche Cocktails zu mixen, die Kunst der Pinselführung, die Kunst des Modedesigns, die Kunst der Selbstreflexion, die Kunst des musikalischen Selbstausdrucks und die Kunst, die Seele baumeln zu lassen.

Japanische Kunst

Das Matcha Komachi in der Operngasse bietet Japanisches sowohl für die Mittagspause, als auch für ein etwas ausgiebigeres Abendessen. Die Speisekarte umfasst viele Spezialitäten und vor allem beim Sushi haben wir uns überzeugen lassen. Die Gerichte werden sehr liebevoll angerichtet und das Service ist kompetent und unkompliziert. Wir kommen gerne wieder!

Matcha Komachi

Wo Matcha Komachi, Operngasse 23, 1040 Wien

Wann 11:00 – 21:00 Uhr

Lounge Feeling und DJ Beats

Wer auf Gardenfeeling steht und Afterwork eher mit Lounge-Atmosphäre verbindet, der sollte sich beim Urban City Garden einfinden. Heute erwartet uns die Live Band 9toFIVE und anschließend DI Beats von J’aime Julien und Rumi von Baires. Kulinarisch verwöhnen uns die Teams von The Burger und The Cheese Cab. Und Jacobo grillt erstmals beim Urban City Garden! Auf der Speisekarte stehen auch venezolanische Empanadas – mit Fleisch oder vegetarisch.

Urban City Garden

Wo Ungargasse 60, 1030 Wien

Wann 15:00 – 22:00 Uhr

Drinks Drinks Drinks

Die Zusagen für die nächste Grillparty sind bereits eingelangt! In der Grande Bar lernen wir die Klassiker unter den Cocktails auf Rum-Basis mit Twist: Mojito, Old Monk Fashioned, Hemingway Special und Old Cuban.

Tropical Cocktails from Paradise

Wo Grande Bar, Josefstädter Straße 56, 1080 Wien

Wann 16:30 – 19:00 Uhr

Wieviel 79,- Euro

Pinselstrich am Abend

Bei der ArtNight kommen regelmäßig Leute zusammen, um einander kennenzulernen, zu lachen, trinken und Kunst zu erschaffen. Das erforderliche Equipment wird bereitgestellt und die nötige Fachkenntnis bringt Alex mit, die uns mit Rat und Tat beiseite steht, während wir unseren Tree of Life kreieren.

ArtNight: Malen Trinken Kennenlernen Motiv “Tree of Life”

Wo Das Möbel Café, Burggasse 10, 1070 Wien

Wann 18:00 – 20:00 Uhr

Wieviel 34,- Euro

Aufstrebendes Design

Die Show Angewandte bietet den Studierenden der Modeklasse die Gelegenheit, ihre eigenen Kreationen im Rahmen einer professionellen Modenschau präsentieren zu können. Die diesjährige Show findet bereits zum vierten Mal unter der Federführung des unkonventionellen Designers und Professors der Klasse, Hussein Chalayan, statt.

Show Angewandte 18

Wo Expedithalle der ehemaligen Ankerbrotfabrik, Absberggasse 27, 1100 Wien

Wann 18:30 – 20:30 Uhr

Wieviel VVK: ab 25,- Euro, AK: ab 32,- Euro

Schauen und angeschaut werden

Im Katalog der Ausstellung schreibt Kuratorin Dr. Theresia Hauenfels, dass als erstes auffälliges Merkmal, wenn man den Titel der Ausstellung betrachtet, die Tatsache hervorsticht, dass die Frauen in Subjektfunktion durch die Tätigkeit des Schauens zu Objekten machen. „Die Beiträge der Ausstellung führen aber weiter zu einer Reflexion der Geschlechterverhältnisse und in Folge zurück auf das Bild, das sich Künstlerinnen über sich selbst machen – mit allen männlichen und weiblichen Anteilen“. Eine interessante Vernissage, bei der es Kunstobjekte von zwölf verschiedenen Künstlerinnen zu sehen gibt und eine Weinverkostung stattfindet.

Vernissage: Frauen, die auf Männer schauen

Wo Club Alpha, Stubenbastei 12/14, 1010 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Back for more

Der österreichisch-französische Musiker legte mit seiner ersten Single „Flashlights“ einen steilen Einstieg in seine Solokarriere hin. Nun liefert er mit seiner neuen Single „Back for more“ den perfekten Soundtrack für warme, umtriebige Sommerabende.

Animals Of The Woods: MENO

Wo B72, Hernalser Gürtelbogen 72-73, 1080 Wien

Wann 20:30 – 23:30 Uhr

Wieviel 6,- Euro

