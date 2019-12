Heute in Wien: 5.12.2019

Tagestipps für Wien

Vizefreitag. Zeit für gute Musik, einen Besuch im Theater, Künstler bei der Arbeit und einen interessanten Vortrag.



Zu jeder Tageszeit

Wer gesehen werden möchte, geht ins Café Rochus und kann sich ein leckeres Frühstück gönnen, ein ganz ordentliches Mittagessen genießen oder einen Cocktail schlürfen.

Rochus

Wo Landstraßer Hauptstraße 55-57, 1030 Wien

Wann 8:00 – 1:00 Uhr

One Minute Drawings

Katharina Reich zeichnet und performed heute im Moped. Auf diese Weise gibt sie Einblick in ihren Arbeitszyklus.

One Minute Drawings

Wo Moped

Wann 19:00 – 23:30 Uhr

An die Shoah erinnern

Die Institutsgruppe Politikwissenschaft lädt zum Vortrag. Interessierte können zuhören und anschließend diskutieren.

Was heißt an die Shoah erinnern? – Kritik an den Stolpersteinen

Wo Oskar Morgenstern Center – Universität Wien

Wann 19:00 – 21:30 Uhr

Der Kirschgarten

Tschechows letztes Bühnenwerk wird im Theater der Josefstadt gezeigt. Ein vielschichtiges Drama mit grandioser Besetzung.

Premiere „Der Kirschgarten“

Wo Theater in der Josefstadt

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Musik im Chelsea

Im Chelsea gibt es einen Abend mit Mäuse, Stefanie Sargnagel und vielen mehr. Eine Mischung aus guter Musik und Gesprächsthemen.

Mäuse / Stefanie Sargnagel / Christian Fennesz

Wo Chelsea

Wann 20:30 – 23:30 Uhr