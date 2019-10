Heute in Wien: 5.10.2019

Tagestipps für Wien

NachtschwärmerInnen sind heute bei der langen Nacht der Museen in Sachen Kunst unterwegs. SchnäppchenjägerInnen gehen zum Flohmarkt oder zum 48er-Tandler und wer sich gemeinnützig engagieren will, der kommt ins Rathaus.



Bon Mahlzeit!

Von Montag bis Samstag kann in dem charmanten Wiener Café getrunken, gegessen und Zeitung gelesen werden, ganz so, wie es sich an so einem Ort gehört. Das Angebot umfasst die klassische Kaffeehausküche, verfeinert durch französische Schmankerl.

Cafe Freud

Wo Berggasse 16, 1090 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Flohmarkt-Zeit

Musik, vegane Speisen und coole Drinks. Beim Flohmarkt im Innenhof kann man einkaufen, gemütlich chillen und plaudern.

Flohmarkt im Innenhof#2

Wo IKL – Institut für das künstlerische Lehramt

Wann 13:00 – 19:00 Uhr

Reparieren statt wegwerfen

Beim 48er-Tandler kann man alles übers Heimwerken lernen. Es gibt Workshops, Schaureparaturen und wer kleine defekte Elektrogeräte hat, kann sie am Vormittag begutachten lassen.

Reparaturfestival

Wo 48er-Tandler

Wann 10:00 – 17:00 Uhr

Freiwillige vor!

Wer sich schon immer freiwillig engagieren wollte, der geht ins Rathaus. Da kann man sich heute bei über 80 gemeinnützigen Organisationen über Projekte und Co. informieren.

8. Wiener Freiwilligenmesse

Wo Wiener Rathaus

Wann 11:00 Uhr

Nachts im Museum

Heute ist wieder die lange Nacht der Museen. Das heißt, ein Ticket und viele Möglichkeiten. Egal ob das klassische KHM, das schaurige Foltermuseum, die kaiserliche Schatzkammer oder das Condomi-Museum. Fad wird es auf keinen Fall.

Lange Nacht der Museen 2019

Wo Wien

Wann 18:00 – 1:00 Uhr

Vaginale 2019

Das Vienna International Feminist Art Festival gibt sich heute am Karlsplatz die Ehre. Willkommen ist jeder der sich für Feminismus und Kunst interessiert.

Vaginale 2019: Festival Opening Afterparty

Wo Otto Wagner Pavillion (Karlsplatz)

Wann 23:00 – 4:00 Uhr