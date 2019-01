Heute in Wien: 5.1.2019

Tagestipps für Wien

Das letztes Wochenende, bevor wir so richtig in das neue Jahr starten, beschert uns so einiges an Kult und Kultur. Wir verraten euch die Geheimtipps.



Ramen im Rahmen

Ramen wärmt uns an diesem kalten Wintertag die Hände, Herzen und den Bauch.

Mochi Ramen Bar

Wo Vorgartenmarkt Stand 12-29, 1020 Wien

Wann 11:30 – 23:30 Uhr

Schon Kult

Gleich zum Neuen Jahr ein Mondscheinbazar, hurra! 25. Jubiläum inklusive.

Mondscheinbazar Wien #25

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

Hasen, Politik und Kino

Vor-Vorführung eines Films über ein explosives Liebes-Politik-Intrigen-Trio am Englischen Hof im 18. Jahrhundert. Jetzt schon unter den Oscar-Favoriten!

Preview THE FAVOURITE von Yorgos Lanthimos

Wo VOTIVKINO / DE FRANCE, Währingerstraße 12, 1090 Wien

Wann 19:00 Uhr

Dance and Drinks

Das Speakeasy, eine sogenannte Flüsterbar – also eine Bar, um deren Existenz man von anderen wissen muss – feiert heute Eröffnung.

Speakeasy Eröffnungsfeier

Wo Speakeasy Club Vienna, Ziegelofengasse 19, 1050 Wien

Wann 19:00 Uhr

Drinks and Dance

Schmucke Mucke, mehr muss wohl nicht gesagt werden. Eine Mischung aus Disco, Soul, Hip Hop und Funk erfreut Ohr und Hüfte.

Schmucke Mucke

Wo Mon Ami, Theobaldgasse 9/1A, 1060 Wien

Wann 18:00 – 2:00 Uhr