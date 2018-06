Heute in Wien: 4.6.2018

Tagestipps 4 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Bei einem so üppigen Tagesprogramm startet es sich gleich viel motivierter in die Woche! Wir freuen uns heute auf authentisches Gelato und Pianoklänge, auf einen gemütlichen Kinoabend, oder ein Menü an einer nicht enden wollenden Tafel. Der Abend hält körperliche Anstrengung und ganz viel Humor für uns bereit.

Gelato, ohne Wenn und Aber

„Wir machen traditionelles italienisches Eis aus frischen, natürlichen Zutaten. Ohne künstliche Zusatzstoffe. Ohne Wenn und Aber.“, so das Motto des Eisladens. Dem sei eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer vielleicht, dass sich das Eissortiment vor allem auf Klassiker auf Bio-Milchbasis stützt, doch es gibt auch vegane Alternativen.

Leones Gelato

Wo Leones Gelato, Lange Gasse 78, 1080 Wien

Wann 12:00 – 21:00 Uhr

Sing us a song, you’re the piano man

Am vierten Tag der „Open Piano for Refugees“-Saison wird das weiße Piano im Resselpark platziert. Jeder ist eingeladen, selbst zu klimpern, jeder ist eingeladen, zuzuhören. Ab 19:00 Uhr kann man den Indie Rock Klängen von James Choice & the Bad Decisions lauschen.

23 Open Pianos – 23 Tage – 23 Bezirke Wiens

Wo U-Bahn Karlsplatz (Unterführung), 1010 Wien

Wann 12:00 – 21:00 Uhr

Wieviel freier Zugang

Porträt einer Ikone

Der Regisseur Claus Withopf begleitete Anne Clark fast ein Jahrzehnt lang und hielt in einem Porträt fest, wie die Ausnahmekünstlerin die Musikwelt mit ihrem elektronischen Sound und ihren existenziellen Lyrics auf den Kopf gestellt hat.

Anne Clark – I’ll walk out into tomorrow

Wo Schikaneder, Margaretenstraße 22-24, 1040 Wien

Wann 18:15 – 19:45 Uhr

Wieviel Normalpreis: 7,50 Euro, Ermäßigt: 6,50 Euro

Die lange weiße Tafel und das Porzellan

Zum Auftakt des Wienissimo Festivals wird die lange weiße Tafel heute vor dem Schloss Augarten gedeckt. Wer für die Orgel im Stephansdom spendet, darf dafür im Gegenzug Platz nehmen und ein feines Menü genießen. Mit ihren Weißen Wochen verfolgt die Wiener Porzellanmanufaktur Augarten das Ziel, ihr Porzellan preiswert an die Wienerinnen und Wiener zu bringen.

Wienissimo – Festival Eröffnung an der „Langen Tafel“

Wo Augarten, 1020 Wien

Wann 18:30 – 24:00 Uhr

Wieviel Spende: Der Erlös kommt der Orgel im Stephansdom zugute

Need for Speed

Beim gratis Workshop gibt uns Steffi Pichler Tipps und zeigt uns Tricks und spezielle Techniken, um in der Speed-Route noch schneller zu werden.

Gratis SPEED Workshop

Wo Kletterhalle Wien, Erzherzog Karl Straße 108, 1220 Wien

Wann 19:30 – 21:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Topf hoch!

Wer nimmt ihn mit nach Hause, den Wandertopfpokal? Wer tut sich hervor, wenn es darum geht, die Anregungen des Publikums mit Humor und Geschick umzusetzen? Unter den Gästen befinden sich Georg von Quintessenz Impro, Hanni und Theresa von MIA Mixed Impro Arts, Bernhard, sowie Andreas und Mirella von 1stLAIC. Viel Impro, viel Musik, viel gute Laune.

12 vor Fuchs: Topf hoch!

Wo Spektakel, Hamburgerstraße 14, 1050 Wien

Wann 19:30 – 21:30 Uhr

Wieviel 7,- Euro

