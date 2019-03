Heute in Wien: 4.3.2019

Tagestipps für Wien

In neue Musik reinhören, in die Currywurst reinbeißen oder in einen Film reinschauen. An diesem Montag ist wirklich für alle etwas dabei.

Kaffeepause

Hier schmecken Kaffee und Kuchen nach Tradition und versüßen euch sicherlich den Start in die neue Woche.

Cafè Schopenhauer

Wo Staudgasse 1, 1180 Wien

Wann 8:30 – 20:00 Uhr

Currywurst

Lasst euch eure Currywurst heute doch einmal beim neueröffneten Curryeck im 22. Bezirk schmecken.

Neueröffnung Curryeck

Wo Curryeck, Percostraße 5, 1220 Wien

Wann 6:00 – 19:00 Uhr

Tagung

Werbung auf sozialen Netzwerken ist dank sogenannten Influencern längst Alltag. Doch wie gehören gesponserte Posts eigentlich gekennzeichnet und was gibt es zu beachten?

Influencer Fachtagung: Legal im Netz – Was heißt das für mich?

Wo WKO – Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien

Wann 16:30 – 19:00 Uhr

Führung

Im Rahmen des RRRIOT Festivals wird der Hof des Friedrich Engels Platz gemeinsam erkundet.

Führung: Genderpolitik in der Waschküche

Wo Friedrich-Engels-Platz 1, 1200 Wien

Wann 18:00 Uhr

Zuhören

Gespräche, Performances und Hörstücken – all das gibt’s beim Festival für akustische Sprachkunst.

Hör! Spiel! Festival

Wo Alte Schmiede, Schönlaterngasse 9, 1010 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Kinofilm

Das Stadtkino zeigt das politische Melodrama „Das Versprechen“ – sehenswert!

Das Versprechen

Wo Stadtkino Wien, Akademiestraße 13, 1010 Wien

Wann 17:00 – 19:00 Uhr

Musik

Wie moderne Rockmusik klingt, zeigt die Wiener Band „Tenta“ mit ihrem neuen Album. Die passende Release Party gibt’s im Fluc.

Tenta // Wien

Wo fluc + fluc wanne, Praterstern 5, 1020 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Meditation

Heute findet Shivaratri (das Fest der segensreichen Nacht Shivas) statt. Um das zu feiern, gibt es bei Amazing Yoga Vienna eine gemeinsame und kostenfreie Meditation.

Die lange Nacht des Shiva

Wo Amazing Yoga Vienna, Diefenbachgasse 54a, 1150 Wien

Wann 21:00 – 22:00 Uhr