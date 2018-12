Heute in Wien: 4.12.2018

Tagestipps für Wien

Zahlreiche Konzerte stehen heute an: von Jazz über Dialekt bis hin zu Komik – es wird bunt!

Stammlokal

Ein Stammlokal, das seinesgleichen sucht – die Osteria Allora am Wallensteinplatz bietet mehr als nur Pizza und Pasta!

Osteria Allora

Wo Wallensteinplatz 5, 1200 Wien

Wann 11:30 – 24:00 Uhr

Kunst

In der Galerie ART POOL wird täglich frische Kunst gezeigt – von 5. bis 14. Dezember – aber heute ist schon Vernissage!

Täglich frische Kunst 02

Wo Galerie ART POOL Vienna, Markgraf-Rüdiger-Straße 13, 1150 Wien

Wann 18:00 Uhr

Jazz

Das Kick Jazz Festival bringt hochrangige Jazzklänge ins Porgy & Bess! Heute Abend: Roman Britschgi Quintett (CH/A), Christian Bakanic’s Trio Infernal (A) und Golnar & Mahan (IR/A)!

Kick Jazz 2018

Wo Porgy & Bess

Wann 20:30 Uhr

Film

Wien Premiere und gleichzeitig die einzige Vorstellung überhaupt – heute Abend im Filmcasino könnt ihr „Im Auge des Betrachters – Point of View“ sehen!

Wien Premiere – Im Auge des Betrachters – Point of View

Wo Filmcasino, Margaretenstraße 78, 1050 Wien

Wann 20:15 – 23:00 Uhr

Konzert

Wüda Dialekt, gscheate Texte und a richtig ungmiatlicha Advent – des erwoat eich bei FRANZ FUEXE heit auf d’Nocht im Chelsea!

FRANZ FUEXE live im Chelsea

Wo Chelsea

Wann 21:00 – 24:00 Uhr

Konzert

Russen, die von Rio de Janeiro erzählen – klingt befremdlich – ist aber sehr amüsant! Der Russian Gentlemen Club zeigts vor!

Russian Gentlemen Club

Wo Wiener Metropol, Hernalser Hauptstraße 55, 1170 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr

Trancetanz

Tanzt euch in Trance mit Rishi und Dhwani! Und zwar in der Kirche am Gaußplatz – wird sicher spannend!

Trance Tanzen mit Rishi und Dhwani

Wo Kirche am Gaußplatz, Gaußplatz 14, 1020 Wien

Wann 19:30 – 22:30 Uhr