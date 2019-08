Heute in Wien: 31.8.2019

Tagestipps für Wien

Untertags beim Volksstimmenfest, auf dem Flohmarkt oder beim Venster99 Straßenfest. Am Abend einen schrägen Film schauen oder zum Gürtel Nightwalk. Das ist der Samstag in Wien.

Ein Abend bei Freunden

„Wo man sich wohl fühlt, ist glücklich sein einfach.“ Nach diesem Motto wird im Kommod mit viel Liebe gekocht. Das macht einen Besuch besonders schön.

Kommod

Wo Strozzigasse 40, 1080 Wien

Wann 18:00 – 0:00 Uhr

Die Stimme des Volkes

Musik, Diskussionen und kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt. Das ist das Volksstimmefest auf der Jesuitenwiese.

Volksstimmefest 2019

Wo Jesuitenwiese

Wann 12:00 Uhr

Auf zum Flohmarkt

Verkauft werden kann alles, was gefällt: Bücher, Spielsachen, Kleidung, Schuhe oder Geschirr. Für Imbiss und Getränke wird gesorgt.

Flohmarkt

Wo Maurer Lange Gasse 59

Wann 12:00 Uhr

Straßenfest

Straßenfest mit tollen Bands, g’schmackigen Cocktails, gutem Essen und diversen Infotables.

Venster99 Straßenfest

Wo Venster 99

Wann 17:00 Uhr

Walking in the Moonlight

Es ist wieder soweit, der Gürtel Nightwalk lässt alle Nachteulen zwischen Thaliastraße und Alserstraße abfeiern.

Gürtel Nightwalk XXII

Wo Gürtel Stadtbahnbögen

Wann 20:30 – 22:30 Uhr

Das Ende ist erst der Anfang

Was will der Mann, der sich Jesus nennt und seltsame Wundmale an den Händen trägt? Und woher kommt die Mumie im Schlafsack?

Wo Hernalser Gürtel/Stadtbahnbogen

Wann 21:00 – 23:00 Uhr