Heute in Wien: 31.8.2018

Tagestipps für Wien

1,2,3 und da ist der August auch schon vorbei! Wir genießen heute noch einmal so richtig, gönnen uns ein gutes Frühstück, gehen zum Festival, besuchen das Gratiskino und schmusen am Abend. Schön!

Große Labung

Auf zur großen Labung, denn für’s Wochenende sollte man sich schon beim Frühstück gut versorgen lassen. Mahlzeit in der Labstelle!

Labstelle

Wo Lugeck 6, 1010 Wien

Wann 11:30 – 2:00 Uhr

Sommerfest

Am letzten Tag im August muss der Sommer noch einmal gehörig gefeiert werden! Am besten am Yppenplatz beim Sommerfest!

Sommerfest am Yppenplatz

Wo Yppenplatz, Yppenplatz, 1160 Wien

Wann 14:00 Uhr

Mangafreuden

Manga und Animefans wissen wo sie heute sein müssen: Im 22. Bezirk bei der AniNite 2018 natürlich!

AniNite 2018

Wo Dr. Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien

Wann 10:00 – 23:00 Uhr

Flohmarkt

Flohmarkt mit kleinem Krimskrams, schönen Dingen und special guest Catrinette! Heute ab 14:00 Uhr im Mezzanin7.

Mezzanin7 Flohmarkt mit special guest Catrinette

Wo Mezzanin7, Liechtensteinstraße 12, 1090 Wien

Wann 14:00 – 21:00 Uhr

Kino

Die Nordbahnhalle mausert sich zum Hotspot! Heute könnt ihr dort gratis „Die Migrantigen“ sehen, Burger essen und es euch gemütlich machen!

KINO am Wasserturm

Wo Nordbahnhalle, Innstraße 16 / Leystraße 157, 1020 Wien

Wann 18:00 – 24:00 Uhr

Wieviel gratis!

Barbershopfreuden

Haareschneiden nervt euch? Dann wird’s euch bei der Haarspalterei gefallen – dort wird gegrillt, Bier getrunken und gleichzeitig könnt ihr euch einen neuen Schnitt verpassen lassen!

Haircut & Bier mit Simon und Gerhard

Wo Haarspalterei the Barbershop, Othmargasse 23, 1200 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Schmusen am Wasser

Ein Chor, den man gesehen haben muss! Heute Abend kommt der Schmusechor zum Wasser, singt und schmust und zeigt euch wie man das alles am Fahrrad macht!

Schmusen aufm Fahrrad

Wo Donaukanal Wien, donaukanal, Wien

Wann 20:30 Uhr

