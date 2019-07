Heute in Wien: 31.7.2019

Tagestipps für Wien

Mittwoch in Wien, das schreit nach Open-Air Festival, Kunstinstallationen, einem guten Film, Politiker-Treff im Park und Tropic Thunder.



Schottland in Wien

Gutes Bier und Whiskey sowie typisches Pub-Essen laden im Highlander zum verweilen ein.

Highlander Scottish Pub

Wo Garnisongasse 3, 1090 Wien

Wann 15:00 – 2:00 Uhr

Unter den Palmen

Schwingt die Hüften. Kommt zum Tropical Thunder und tanzt zu heißen Beats. Es wird kein GPS gebraucht, nur gute Laune.

Tropical Thunder meets Sonnenschwitzen

Wo Himmel und Wasser

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Faul sein ist wunderschön

… denn die Arbeit hat noch Zeit. Rote Hängematten, sternförmig angeordnet. Sie erinnern an eine Blume. Die Kunstinstallation steht für das Recht auf Faulheit in einer arbeitssüchtigen und rasanten Welt.

Grätzloase Das Recht auf Faulheit

Wo Heinestraße 40, 1020 Wien

Wann 15:00 – 19:00 Uhr

#Gemeinsam

Pamela Rendi-Wagner kommt in den Kreiskypark. Kommt und stellt Fragen zu euren Lieblingsthemen.

Pamela Rendi-Wagner #gemeinsam mit dir im Kreiskypark

Wo Bruno Kreisky Park

Wann 16:00 – 17:30 Uhr

Glückseligkeit

The Chapel geht in die Sommerpause. Bevor es soweit ist, könnt ihr noch zur letzten Beichte kommen. Gute Drinks und Musik garantiert.

The Chapel Sommer Urlaub Closing

Wo The Chapel Bar

Wann 20:00 – 2:00 Uhr

Where Do We Go From Here

Das 10. Open-Air Kurzfilmfestival beginnt und das muss gefeiert werden. Welcome Drinks und Performances komplettieren das Programm.

Festivaleröffnung: Where Do We Go From Here • dotdotdot 2019/a>

Wo Laudongasse 15-19, 1080 Wien

Wann 20:30 – 24:00 Uhr

Birds Of Passage

Soldaten auf Friedensmission in einem abgelegenen kolumbianischen Dorf. Ein Teufelskreis beginnt. Auf Spurensuche nach dem Beginn von Drogenkartellen.

Birds Of Passage

Wo Kino Wie Noch Nie

Wann 21:30 – 23:30 Uhr