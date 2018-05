Heute in Wien: 31.5.2018

Tagestipps 31 (c) STADTBEKANNT

Nach einer Yoga Session am Karlsplatz und einem Kräuterspaziergang durch den Prater, treiben wir uns am Donaukanal herum, bevor es weiter zur „Art Nouveau“ Fotoausstellung geht.

Deep House Yoga meets Vienna

Wer auf Yoga und Musik steht, der sollte sich die Deep House Yoga Session mit DJ Su_Zen und Jazz nicht entgehen lassen. Neben melodiösen und motivieren Music Beats entspannen wir bei einer Runde Yoga.

Deep House Yoga

Wo HEUER am Karlsplatz, Treitlstrasse 2, 1040 Wien

Wann 9:00 – 10:00 Uhr

Wieviel 20,- Euro

Kräuterspaziergang

Mit der Kräuterpädagogin Julia Bider gehen wir auf Entdeckungsreise im Wiener Prater und lernen bei einem Spaziergang einige ausgewählte essbare Wildkräuter, bekannte Heilkräuter und ihre Verwendungsmöglichkeiten kennen.

Kräuterspaziergang im Wiener Prater

Wo SONNENTOR, Landstraßer Hauptstraße 24, 1030 Wien

Wann 10:00 – 12:00 Uhr

Wieviel 20,- Euro

Leidenschaft für Gefrorenes

Mit Tradition und frischem Wind brilliert der Eissalon Heiling. Die mit Leidenschaft verarbeiteten Zutaten werden aus der umliegenden Region bezogen. Mit dem Wissen lassen wir es uns besonders gut schmecken.

HEILING

Wo Rotenturmstraße 22/4, 1010 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Kunst am Kanal

Das Donaukanaltreiben geht in die 12. Runde M´mit Konzerten, DJ-Lines, Kulinarik, Bootstaxi, Familyprogramm, Markets und viel Kunst und Kultur!

Donaulkanaltreiben

Wo Donaukanal

Wann 12:00 – 22:00 Uhr

Art Nouveau

Bei der „Waves of Art Nouveau“ Fotoausstellung werden Werke ausgewählter Jugendstilarchitekten der Donauregion präsentiert. Von Österreich bis Rumänien macht die Architektur von Otto Wagner, Ödön Lechner oder Max Fabiani deutlich, welche künstlerische Vielfalt der Begriff „Art Nouveau“ umfasst.

Waves of Art Nouveau. Architecture in the Danube Region

Wo Rumänisches Kulturinstitut Vienna, Argentinierstr. 39, 1040 Wien

Wann 10:00 – 17:00 Uhr

