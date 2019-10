Heute in Wien: 31.10.2019

Tagestipps für Wien

Happy Halloween. Der amerikanische Brauch ist auch zu uns übergeschwappt und heute darf es bitte etwas gruselig sein. Das geht am besten mit grandiosen Filmen, Science Fiction und coolen Partys.



Irish Pub

Wenn es schnell gehen muss ist das El Burro genau richtig. Hier bekommt man Burritos, Tacos und Co. to go. Perfekt wenn man sich heute vor der Halloween-Party den Bauch vollschlagen will.

El Burro

Wo Margaretenstraße 9, 1040 Wien

Wann 11:30 – 22:00 Uhr

Bald Nichtraucher

Bevor das Rauchverbot in Kraft tritt, kann man in der Schadekgasse noch die letzte Tschik rauchen. Zu jeder gekauften Packung gibts ein Bier oder Spritzer gratis.

Letzte Tschick in der Schadekgasse 12

Wo Schadekgasse 12

Wann 10:00 – 23:59 Uhr

Per Anhalter durch die Galaxis

Heute kann man sich in die unendlichen weiten des Weltalls aufmachen und sich auf eine abenteuerlich Reise begeben. Ganz wichtig: Handtuch mitbringen!

das möbel > liest: aus „Per Anhalter durch die Galaxis“

Wo Das Möbel > Das Café

Wann 20:00 – 21:00 Uhr

Es wird gesündigt

Mit coolem Line Up wird die Nacht zum Tag gemacht. Willkommen ist jeder, verkleidet, im Alltagsoutfit oder im Adamskostüm.

Garten Eden

Wo Kunsthalle Wien

Wann 22:00 – 6:00 Uhr

A Clockwork Orange

Im Filmcasino wird heute ein Klassiker Stanley Kubricks gezeigt. Der grandios verrückte Streifen hat bereits Kultstatus erreicht und ist mehr als sehenswert. Also Melone auf und nichts wie hin.

A Clockwork Orange

Wo Filmcasino

Wann 22:30 – 1:30 Uhr