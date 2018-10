Heute in Wien: 31.10.2018

Tagestipps für Wien

Hallo Wien, wir wünschen Happy Halloween! Heute dreht sich alles um Gespenster, Geister und Schauergeschichten – ob in der Pizzeria, im Café oder gar im Schloss!

Gruselpizza

Gruseliges Pizzadinner gefällig? Dann ist die Pizzeria Mafiosi mit Skeletten an der Decke und schummrig-dunklem Ambiente genau richtig!

Pizzeria Mafiosi

Wo Reindorfgasse 15, 1150 Wien

Wann 11:00 – oo:00 Uhr

Japanisches Halloween

Wie feiert man in Japan eigentlich Halloween? Das wird im Gusto herausgefunden: mit Sushi, Gruselgeschichten und vielem mehr!

Japanische Geistergeschichten & Sushi-Grusel in Wien

Wo Taborstraße 1-3, 1020 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Halloween im Prater

Den ganzen Tag über könnten euch heute im Prater Geister, Hexen und Gespenster begegnen – bei freiem Eintritt und mit viel Programm!

Halloween im Wiener Prater 2018

Wo Wiener Prater

Wann 10:00 – 22:00 Uhr

Schlossgespenster

Halloween im Gruselschloss!! Das Miller Aichholz Schloss im 14. Bezirk öffnet bei freiem Eintritt seine Pforten!

Vienna ART WEST 2018

Wo Miller Aichholz Schloss 1140 Wien, Linzerstraße 429

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Abendprogramm

Die besten Kolumnisten Österreichs bestreiten ihren kultigen Lesemarathon und Florian Scheuba moderiert!

Die lange Nacht der Kolumnisten

Wo Rabenhoftheater, Rabengasse 3, 1030 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Ausstellung

Die Solo-Ausstellung von Maximilian Otte: „Pop Glamour 21 – about the attraction of the image“ wird heute in der Brotfabrik eröffnet!

Maximilian Otte“Pop Glamour 21-about the attraction of the image

Wo Kolja Kramer Fine Arts, Art Area Brotfabrik, Loft 9 11, Absberggasse 27, 1100 Wien

Wann 18:30 – 22:00 Uhr

Filmabend

Vor 40 Jahren war John Carpenters Film Halloween ein wahrer Wegweiser im Slashergenre – heute wird im Filmcasino Jubiläum gefeiert!

Halloween (1978) – 40th Anniversary im Filmcasino

Wo Filmcasino, Margaretenstraße 78, 1050 Wien

Wann 22:30 – 24:30 Uhr