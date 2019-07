Heute in Wien: 30.7.2019

Tagestipps für Wien

Wildnis in der Flasche, ein Tanz der Toten, eine Ausstellung und eine flotte Jazz-Nacht. Heute Abend gibt es in Wien viel zu erleben.

Burger in der Achterbahn

Burger, Drinks und Co. Hier werden die Speisen nicht serviert sondern fliegen einem auf einer Achterbahn entgegen. Hauptsache es schmeckt lecker.

ROLLERCOASTERRESTAURANT

Wo Riesenradplatz 6 , 1020 Wien

Wann 12:00 – 22:30 Uhr

Die Musik und Veronika Junger

Große Ausstellung von Veronika Junger. Sie zeigt alle ihre Werke die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben. Kommt und schaut.

Veronika Junger – Music was my first love

Wo Art Gallery Vienna

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

It’s all Jazz!

Ein flotter Jazz-Abend mit Swing Nummern, Balladen, flottem Blues und modernen Eigenkompositionen. Der Jazz fetzt!

LiveBarJazz im Panigl!

Wo Enrico Panigl Josefstadt

Wann 21:00 – 23:00 Uhr

Tot zu sein ist komisch

Eine lebende Leiche, Madmoiselle x ist die Protagonistin in der skurrilen Performance von Maria Metsalu. Ihre Assistenten sind lebensgroße Puppen, das verursacht etwas Gänsehaut.

Maria Metsalu

Wo mumok – Museum moderner Kunst Wie

Wann 19:00 Uhr

Die Wildnis in der Flasche

Drinks und Sirupe aus Wildkräutern und Blüten mixen. In diesem Workshop kann man sich einige Tipps für daheim abschauen. Auch nicht schlecht.

Grüne Drinks & Sirupe mixen by beerenstark!

Wo WerkzeugH

Wann 18:00 – 21:00 Uhr