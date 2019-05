Heute in Wien: 30.5.2019

Tagestipps für Wien

Dank Feiertag bleibt heute genügend Zeit für Buchpräsentationen, Theaterstücke und Brunch!

Am Grill

Im Berliner Restaurant bekommt man rund um die Uhr Grillspezialitäten aus aller Welt.

Berliner Restaurant & Grillspezialitäten

Wo Zieglergasse 35, 1070 Wien

Wann 9:00 – 24:00 Uhr

Belgische Waffeln

Brunch und Comics sind eure liebsten Dinge? Dann ist der heutige Geeky Quiz Brunch genau das richtige für euch.

Geeky Quiz Brunch feat. Waffles 30th May

Wo Comic Bean, Stiegengasse 11, 1060 Wien

Wann 9:30 – 12:30 Uhr

Oh Wien

A echter Weaner geht ned unter. Saufen, Schnackseln und Schimpfen wie ein echter Wiener – die 3 „Stadtbekannt“-Bücher werden heute von der Slam-Poetin Diana Köhle präsentiert.

Leben wie ein echter Wiener Buchpräsentation

Wo Komische Künste Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 18:30 – 20:30 Uhr

Jo, eh!

Stephanie Sargnagels Texte gepaart mit Vodoo Jürgens Musik ergibt einen provokant-humorvollen Abend.

Ja, eh! – Beisl, Bier und Bachmannpreis

Wo Rabenhof Theater, Rabengasse 3, 1030 Wien

Wann 20:00 – 21:30 Uhr

Akustik

„Straight Outta Pongau“ und „Wie spät ist es eigentlich“ – zwei Salzburger bringen heute ihre Songs auf die Wiener Bühne.

Waste Of Ink + Tom The One

Wo Polkadot Vienna, Albertgasse 12, 1080 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr