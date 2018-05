Heute in Wien: 30.5.2018

Tagestipps 30 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Feiertag sei Dank, können wir das heutige Abendprogramm ausgiebig nutzen.

Am Fluss

Nachdem wir Freunde der guten Küche sind, schlagen wir uns mit der Haiwaii Bowl im „Motto am Fluss“ den Magen voll. Die große Terrasse mit Blick über den Donaukanal lässt uns zusätzlich jeglichen Alltagsstress vergessen.

Motto am Fluss

Wo Franz Josefs Kai 2, 1010 Wien

Wann 8:00 – 24:00 Uhr

Tschechische Schaufenster

In den Schaufenster zu sehen: Werke von Jindra Viková – Keramikerin, Bildhauerin und Malerin aus Prag. Das Leitthema ihres Werks sind vor allem zwischenmenschliche Beziehungen, die sich in allen Bereichen ihrer Tätigkeit zeigen.

Windows Gallery

Wo Tschechisches Zentrum Wien, Herrengasse 17, 1010 Wien

Wann 18:00 – 20:00 Uhr

Slawisch geht es weiter

Mit einem slawischen Pubquiz, reichlich Bier und Wein, Essen und transkontinentale Musik wird der Sommer gefeiert!

Sommerfest der Slawistik

Wo Campus der Universität Wien, Spitalgasse 2, 1090 Wien

Wann 19:00 – 2:30 Uhr

Live & Open Air

Auch in diesem Jahr verwandelt sich das MQ in einen Hof voller Musik. Heute spielen „Rambo Rambo Rambo“. Klingt garnicht so nach Hofmusik. 😉

MQ Hofmusik: Rambo Rambo Rambo

Wo MQ – MuseumsQuartier Wien, Museumsplatz, 1070 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

