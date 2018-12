Heute in Wien: 30.12.2018

Tagestipps für Wien

Ein Denkspiel zum Jahresende: Heute gehen wir ins Museum, aber nicht um Bilder anzusehen und wir gehen ins Café, aber nicht um Kaffee zu trinken.



Kunstvolles Frühstück

Alle, die sowieso noch die Bruegel-Ausstellung anschauen wollten, im KHM kann man am Wochenende ganz herrlich frühstücken!

Café im Kunsthistorischen Museum

Wo Maria-Theresienplatz, 1010 Wien

Wann 10:00 – 17:30 Uhr

Lesen und Essen

Der Name ist Programm! Gratis Brunch, gratis Bücher, aber hallo?

Gratis Bücherbrunch Gratis Bücher Gratis Buffet

Wo Das Gugg, Heumühlgasse 14, 1040 Wien

Wann 11:00 – 15:00 Uhr

What’s silvester?

Silvester wird scheinbar nicht überall mit Walzer tanzen, Champagner schlürfen und Feuerwerk gefeiert. Im Weltmuseum erfahren wir, wie andere Kulturen den Jahreswechsel begehen.

Kaffe & Kultur: Silvester-Rituale rund um den Globus

Wo Weltmuseum Wien, Heldenplatz, 1010 Wien

Wann 15:00 – 16:30 Uhr

Musik oida!

Listening Session und Single Release im SSTR6 von Bruch und Pü.

Vinylograph Single Release / Listening Session: Bruch und Pü

Wo SSTR6, Schönbrunner Straße 6, 1040 Wien

Wann 16:00 Uhr

Dance, dance, dance

Tango-Begeisterte tanzen ins neue Jahr und zwar bereites heute und morgen. Dass euch nicht schwindelig wird!

Tango Cafe Vienna- Silvester Milongas

Wo Some Like It Hot, Sechshauser Straße 9, 1150 Wien

Wann 18:00 Uhr

Barock Baby!

Weihnachten ohne Bachs Weihnachtsoratorium ist eigentlich kein richtiges Weihnachten. Sagt zumindest die Oma!

Bach Weihnachtsoratorium I, III, VI

Wo Franziskanerplatz 4, 1010 Wien

Wann 19:30 – 21:30 Uhr