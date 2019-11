Heute in Wien: 30.11.2019

Tagestipps für Wien

Heute dreht sich alles um Weihnachtsgeschenke. Es ist der erste Einkaufssamstag vor Weihnachten und ganz Wien verfällt in einen Kaufrausch, na dann, let’s get ready to rumble!



Ein Hotel in Wien

Das Hotel Kugel ist ein Traditionshotel mitten in Wien, das man eigentlich als Wiener auch hin und wieder aufsuchen sollte. Wenn schon nicht für eine Übernachtung, dann wenigstens für das Frühstücksbuffet.

Hotel Kugel

Wo Siebensterngasse 43, 1070 Wien

Wann 00:00 – 24:00 Uhr

Geschenke Geschenke

Weihnachten steht vor der Tür und wer möchte nicht Geschenke die etwas ganz besonderes sind. Beim 1st Viennese Christmas Gift design Store kann man ausgiebig shoppen und sich das ein oder andere Schätzchen krallen.

1st Viennese Christmas Gift design STORE

Wo ROEE

Wann 11:00 – 18:00 Uhr

Oh du Fröhliche

Der kleine Wintermarkt in der Schankwirtschaft lockt seine Gäste mit regionalen Produzenten und Manufakturen. Dazu gibt es heiße Cocktails beim Lagerfeuer.

Wintermarkt im Augarten. Markterei trifft Schankwirtschaft.

Wo Die Schankwirtschaft

Wann 11:00 – 20:00 Uhr

Let’s Celebrate

Das Café Gagarin feiert 10 Jahre. Der perfekte Zeitpunkt um nochmal richtig das Tanzbein zu schwingen. Coole Djs und leckere Cocktails machen den Abend unvergesslich.

10 Jahre Gagarin

Wo Cafe Gagarin

Wann 21:00 – 2:00 Uhr

Artflakes No3

Wer noch Weihnachtsgeschenke für seine Liebsten oder sich selbst sucht, der ist hier genau richtig. Von Wiener Designern und Küstlern liebevoll gefertigte Produkte warten auf euch.

Artflakes No3

Wo Soul Kitchen

Wann 13:00 – 18:00 Uhr