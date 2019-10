Heute in Wien: 30.10.2019

Tagestipps für Wien

Wer heute einen besonders stressigen Tag hatte der kann seine Batterien mit Katzenvideos, guter Musik und einem Geisterlauf wieder aufladen. Dann übersteht man auch den letzten Arbeitstag der Woche.



Frühstück und Mehr

Köstliches Süßspeisen, guter Kaffee und ein schmackhaftes Frühstück. Das Cafe Mayer lässt keine Wünsche offen.

Cafe Mayer

Wo Wallrißstraße 94, 1180 Wien

Wann 6:00 – 17:00 Uhr

GhostRun

Lauffreunde kommen heute Abend in den Prater. Am besten gruselig verkleidet und mit viel Elan. Für den guten Zweck läuft man doch gerne in der Dunkelheit.

GhostRun 2019

Wo Wiener Prater

Wann 16:00 – 23:59 Uhr

Katze Katze Katze

Wer liebt sie nicht? Die Katzenvideos auf Youtube und Co. Endlich kann man sich die putzigen Fellknäuel auch im Kino anschauen. Wer also noch nicht genug von Cat-Content hat, der sollte am Spittelberg vorbeischauen.

CatVideoFest2019

Wo Filmhaus. Kino am Spittelberg

Wann 18:30 – 19:45 Uhr

Zeit für ein Achterl

Im Stadtsaal gehts heute rund. 5/8erl in Ehr’n gibt sich ein Stelldichein und lässt unsere Ohren klingen. Good Old Wiener Sound.

5/8erl in Ehr´n

Wo Stadtsaal

Wann 20:00 – 22:00 Uhr

Gute Musik

Balto spielt Rock`n`Roll der die Höhen und Tiefen des Lebens beschreibt. Endlich kommen sie auch nach Wien und haben eine grandiose Show im Gepäck.

Balto und Sam Chalcraft Live at Rhiz Wien

Wo Rhiz Vienna

Wann 20:00 – 23:00 Uhr