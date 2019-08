Heute in Wien: 3.8.2019

Tagestipps für Wien

Samstag: Es gibt Lesungen mit Bier, einen Hinterhof Sale, brasilianischen Jazz, Techno-Klänge und eine Talkrunde über Kunst. Da will man gar nicht zuhause bleiben.

Kein 08/15 Fast Food

Lust auf ein saftiges Steak? Oder einen Burger mit Coleslaw? Dann reserviert euch gleich einen Tisch im Frank’s und lasst es euch so richtig gut gehen.

Frank’s

Wo Laurenzerberg 2, 1010 Wien

Wann 17:30 – 00:00 Uhr

Vintage und Mehr

Restposten-Sale, Vintage PopUp und vieles mehr. Wer suchet, der findet heißt das Credo beim Not Couture Hinterhof Sale.

Not Couture Hinterhof Sale

Wo Burggasse 98

Wann 15:00 – 21:00 Uhr

Techno im Prater

Techno-Picknick auf der Arenawiese. Im Grünen lässt es sich gleich viel besser feiern. Alle sind willkommen, keiner muss alleine bleiben.

Sommerträume Open Air · Pompadour

Wo Arenawiese

Wann 15:00 – 23:59 Uhr

Let’s talk about Art

Eröffnung der Festivalzentrale. Mit Talkrunde zum Thema „Art on a Wall vs. Art on a Canvas“.

Calle Libre – Festivalzentrale Eröffnung

Wo Wien Museum

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

Ein Gedicht mit Bier

Bier, Spaß und Zeit. Davon gibt es bei der Lesung der neuesten Gedichte von Anatol Vitouch und Ondřej Cikán genug.

Kleine Lesung mit Saft

Wo Nachtasyl

Wann 20:30 – 23:00 Uhr

Jazz from Brazil

Fernando Paiva präsentiert seine neue CD. Ein musikalischer Abend mit brasilianischem Jazz und World Music.

Fernando Paiva Group

Wo Porgy&bess

Wann 20:30 Uhr