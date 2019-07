Heute in Wien: 3.7.2019

Tagestipps für Wien

Ein Theaterstück über das Danebenstehen, Longboards auf der Donauinsel, Fotobücher und ein Strand in Simmering. Dieser Mittwoch kann was.



Ein Löffelchen voll Suppe

Suppen über Suppen. Aber auch selbstgemachte Currys und Salate. So kann man die Mittagspause verbringen.

Suppenwirtschaft

Wo Servitengasse 6, 1090 Wien

Wann 11:30 – 16:00 Uhr

Fotobuch Flohmarkt

Lust zu stöbern? Zeitschriften und Fotobücher ab 1,- Euro, so muss ein Flohmarkt sein.

Fotobuch Flohmarkt

Wo AnzenbergerGallery bookshop

Wann 12:00 – 18:00 Uhr

Ein Strand am Enkplatz

Sonne, Strand und Simmering. Das alles für einen guten Zweck, hinschauen lohnt sich.

Sand in Simmering

Wo Enkplatz

Wann 15:30 Uhr

Ride the Longboard

Wer wollte nicht schon einmal Longboard fahren? Heute besteht die Möglichkeit von Profis zu lernen. Also nichts wie hin.

Learn how to ride the longboard

Wo Donauinsel

Wann 17:00 – 19:00 Uhr

Theaterstück mit Aussage

Treffen sich sechs Leute bei einem Pizzastand, klingt wie ein Witz ist aber ein ernstes Thema. Wann fühlt man sich fehl am Platz?

Platzbedarf – Ein Theaterstück über das Danebenstehen

Wo Spektakel

Wann 19:00 Uhr

Gute Musik

Es treffen Gitarrenriffs auf World-Drums und persische Harmoniumklänge. Klingt interessant, ist es auch.

BesBand

Wo Café Carina

Wann 20:00 Uhr