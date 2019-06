Heute in Wien: 3.6.2019

Tagestipps für Wien

Konzerte und Kunst im öffentlichen Raum versüßen uns den Montag nach einem langen Wochenende.

Maki am Montag

Wenn ihr heute mit Maki, Nigiri und Sashimi experimentieren wollt, schaut doch im Abby vorbei!

Abby

Wo Abby, Landstraßer Hauptstraße 50, 1030 Wien

Wann 11:00 – 23:00 Uhr

Junge Fotografie

In der Fotogalerie werden die Werke junger, aufstrebender Kunstschaffende österreichischer Kunsthochschulen ausgestellt.

Propeller

Wo Fotogalerie Wien, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann 19:00 – 21:30 Uhr

Kunst für die Zukunft

KunstschülerInnen der Herbststraße haben ihre Ideen für eine nachhaltige Entwicklung in Form von Kunstobjekten zum Ausdruck gebracht. Heute präsentieren sie sie!

Nachhaltigkeit & Kunst im öffentlichen Raum

Wo Herbststraße 104, 1160 Wien

Wann 19:00 – 20:00 Uhr

Wiener Baulücken

Man kann in Wien auch abseits der üblichen Eventlocations feiern. Deshalb geht es heute zu einem Konzert in einer urbanen Leerstelle in Neu Marx!

Baulückenkonzert/a>

Wo Neu Marx, Karl-Farkas-Gasse 1, 1030 Wien

Wann 19:30 – 21:30 Uhr

Shaken

Im Venster99 gibt’s was auf die Ohren von Bands aus Portland, Paris und Wien.

Sól, Necrodancer, Chorosia, Chants de Rats

Wo Venster 99, Stadtbahnbögen 99, 1090 Wien

Wann 20:00 – 24:00 Uhr

Film schauen

Im Top Kino kann man es sich vor der biografischen Komödie „Stan & Ollie“ gemütlich machen.

Stan & Ollie

Wo Top Kino, Rahlgasse 1, 1060 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr