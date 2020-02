Heute in Wien: 3.2.2020

Tagestipps für Wien

Wir starten die Woche mit Jazz, einer Lesung und dem nächsten Pub Quiz im Jetzt.



Italien in Wien

Pizza wie in Neapel. Im Via Toledo muss man dafür nicht einmal das Land verlassen. Auch die gut gefüllte Vinothek hat das ein oder andere Schmankerl zu bieten. Perfekt für ein Abendessen am ersten Tag der Woche.

Via Toledo

Wo Laudongasse 13, 1080 Wien

Wann 15:00 – 22:00 Uhr

Buchpräsentation

Ursula Walch liest aus ihrem Buch und berichtet über ihre Erlebnisse in Senegal, die vorallem durch das Fanado-Ritual, das in weiten Landesteilen noch verbreitet ist, geprägt wurden.

Buchpräsentation&Lesung gegen die weibliche Genitalverstümmung

Wo Thalia Landstrasse

Wann 19:00 Uhr

You have to remember this

Pub Quiz im Jetzt. Es geht in die nächste Runde und es warten wieder tolle Preise und coole Drinks auf die Teilnehmer.

You have to remember this!

Wo Jetzt

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Jazz

Heute spielen im ZWE wieder junge Jazz-Talente auf und präsentieren sich dem Publikum. Hörenswert!

DEBUT Series by ZWE feat. Alan Bartuš Trio

Wo ZWE

Wann 20:00 Uhr