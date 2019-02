Heute in Wien: 3.2.2019

Tagestipps für Wien

Von der Marathonvorbereitung, weiter ins Museum und zum Schluss noch ein bisserl chillen! Happy Sonntag allerseits!



Szene-Beisl

Mit viel Charme und Schmäh lädt das in der (Austro Pop)-Musiker Szenerie so beliebte Restaurant Wiener in die Hermanngasse nach Neubau zu heimischen Spezialitäten und Gewagterem.

Restaurant Wiener

Wo Hermanngasse 27a, 1070 Wien

Wann 16:30 – 1:00 Uhr

Marathonvorbereitung

Gemeinsam für den Vienna City Marathon in Schwung kommen, könnt ihr heute im Prater.

Vienna City Marathon Winterlaufserie 2019

Wo Hauptallee, 1020 Wien

Wann 10:00 – 13:00 Uhr

Insiderwissen

All day long gibt es im mumok heute KuratorInnen-Führungen in den verschiedenen Ausstellungen.

Finissage: 55 Dates, Photo/Politics/Austria & Film und Mehr

Wo mumok – Museum moderner Kunst Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Chillen

Das Sonntagszimmer ist Kunstraum und Wohfühlsort. In gemütlicher Atmosphäre zeigen KünstlerInnen ihre Werke.

Sonntagszimmer

Wo Sonntagszimmer, Kirchberggasse 11, 1070 Wien

Wann 11:00 – 17:00 Uhr

Kräuterkurs

Lerne die Wirkung und Anwendung der heimischen Heilkräuter kennen, misch dir deinen Heilkräutertee selbst und setze eine wertvolle Kräutertinktur an.

Winter – Endspurt: Heilkräutertees & Kräutertinkturen

Wo Adria Wien, Salztorbrücke, 1020 Wien

Wann 14:00 – 16:00 Uhr

Liedgut

In der Oper in der Krypta erklingen heute u.a. die Mignon-Lieder von Hugo Wolf und eine Auswahl an Schubertliedern.

Liederabend Schubert / Wolf

Wo Oper in der Krypta, Peterskirche, Petersplatz 1, 1010 Wien

Wann 20:00 – 21:30 Uhr