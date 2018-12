Heute in Wien: 3.12.2018

Tagestipps für Wien

Am Montag starten wir behutsam in die neue Woche, besinnen uns auf das Schöne in der Adventszeit und genießen Wien von der gemütlichen Seite!

Wienerisch

Ihr sucht ein Lokal, das gemütlich ist und doch urig. In das man kommen kann, so wie man ist. Und das am besten auch noch spät in der Nacht geöffnet ist? Na dann versucht’s doch mal mit den Wiener Beisln!

Wiener Beisln

Wo Wien

Wann meist bis spät in die Nacht

Adventwandern

Eine Adventwanderung der etwas anderen Art wird heute in Neubau stattfinden. Mit musikalischer und theatralischer Begleitung könnt ihr durch den 7. Bezirk wandern und neue Facetten entdecken – freier Eintritt!

Alles gut? Ein Umgang.

Wo Neubau; 1070 Wien

Wann 17:00 – 21:30 Uhr

Theater

Subjektive Wahrheiten, Extreme, Unverständlichkeit – der zweite Teil einer Bürgerkriegstrilogie feiert heute im OFF Theater Premiere: „Aufwachen!“

Aufwachen – WIENpremiere

Wo DAS OFF THEATER, Kirchengasse 41, 1070 Wien

Wann 20:00 Uhr

Party

Vier Jahre lang versorgt uns der Beer Store im 12. Bezirk nun schon mit Schmankerl aus der Craft Beer Welt – das muss gefeiert werden!

Beer Store Vienna wird 4!

Wo Beer Store Vienna, Wilhelmstraße 23, 1120 Wien

Wann 17:00 – 24:00 Uhr

Lesung

Wie könnte man besser einen gemütlichen Montag-Abend verbringen als bei einer Lesung – mit gleich drei AutorInnen!?

Lesung: Markus Lindner, Sonja Gruber und John Sauter

Wo Cafe Am Heumarkt, Am Heumarkt 15, 1030 Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

Konzert

Wenn alle wie die Verrückten dem Weihnachtsfieber verfallen, lädt das Café Zehnsiebzig zum bedächtigen Abend mit Poetry und Music!

Nude. session #3 – remember december

Wo Café Zehnsiebzig, Burggasse 68, 1070 Wien

Wann 19:00 – 21:30 Uhr

Pop Up Sekt

Die Druckwerkstatt des schusterjunge.wien ist für sich schon interessant – aber heute eröffnet der Pop Up mit den Sachen von „The Seed in Ashes“ und es gibt ein Gläschen Sekt – sollte man hingehen!

Pop-Up Store Vienna.

Wo Lilienbrunngasse 18, 1020 Wien

Wann 10:00 Uhr